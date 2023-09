El guitarrista, compositor i pedagog Juan Manuel Cañizares (Sabadell, 1966) ha estat distingit amb el Premi Nacional de Música del Ministeri de Cultura en la modalitat d’interpretació. El jurat en destaca la fusió de “diverses tradicions estilístiques” trencant la barrera “entre la clàssica i el flamenc” i la seva difusió a nivell internacional. Amb més de 40 anys de carrera dedicats al repertori de flamenc i clàssica, així com a la composició l’ensenyament, és el primer i únic guitarrista flamenc convidat per la Filharmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattle, amb el qual va interpretar el ‘Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo. El guardó està dotat amb 30.000 euros. La modalitat de composició l’ha rebut el gallec Eduardo Soutullo.

Cañizares va iniciar els seus estudis musicals amb deu anys al Conservatori Municipal de Sabadell, i els va seguir a Terrassa i Barcelona.

Ha col·laborat amb les principals orqueestres del món, entre les quals destaquen Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica de NHK, Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, Orquesta i Coro Nacionales de España, l’Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, etc.

Les seves col·laboracions a nivell personal són nombroses, entre les quals destaca la relació amb Paco de Lucía, Enrique Morente, Camarón de la Isla, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio Sotelo i Leo Brouwer i El último de la fila, amb qui va fer una gira el 1989.

El seu catàleg com a composició abraça obres per al Ballet Nacional d’Espanya (BNE) i bandes sonores de pel·lícules com ‘La Lola se va a los Puertos’ (amb Rocío Jurado i Paco Rabal), ‘Flamenco’ (1996) i ‘La Jota’ (2016), de Carlos Saura.

En l’àmbit discogràfic, ha col·laborat en més de 100 discos i n’ha publicat 15 de propis, l’últim el 2019, centrat en l’obra inèdita de Rodrigo Aranjuez ma pensée & Preludio al atardecer. La seva faceta d’investigador i docent flamenc destaca la feina com a professor de guitarra flamenca a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) des del 2003 i ha fet classes magistrals a Espanya i a l’estranger. Ha guanyat el Premi Nacional de Guitarra del Ministeri (1982), el Premio de la Música (2008) i el Flamenco Hoy (2000, 2011 i 2013).