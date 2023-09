Albert Pla s’estrenarà a la Sala Apolo amb el seu nou conjunt, la Surprise Band

El cantant Albert Pla actuarà el 7 d’octubre a la Sala Apolo de Barcelona al costat del seu nou conjunt, la Surprise Band. Està format per Diego Cortés a la guitarra flamenca; Judit Farrés als teclats i samplers; Sara Sambola, Cristina López i Ana Brenes -integrants del grup La Prenda Roja- als cors, i Belén Martí Lluch com a ballarina l’acompanyen en la nova aventura musical.

Pla i la Surprise Band revisaran, entre d’altres, els èxits de l’àlbum Veintegenarios en Albuquerque, treball de l’artista de Sabadell que acaba de complir 25 anys.

El sabadellenc passarà per la CavaUrpí el divendres 26 de gener de 2024. És una sala de concerts habitual per a Pla, on acostuma a exhaurir entrades.