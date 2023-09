Tret de sortida al curs acadèmic 23-24 de la Cambra de Comerç de Sabadell

Arriba el setembre i això és sinònim d’iniciar el nou curs acadèmic a la Cambra de Comerç de Sabadell. Enguany, i com a principal novetat, la institució sabadellenca fa un pas endavant en el camp del servei integral formatiu per als empresaris, oferint de manera directa i gratuïta la possibilitat de tramitar la bonificació, a través de la Fundae, dels cursos formatius. “En tots els seus àmbits, la formació sempre va bé per la societat. En el món empresarial això es tradueix en un element de competitivitat claríssim per a les empreses”, explica Joan Valls, director de l’àrea d’Assessoria, Promoció i Formació de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Confiar la formació dels treballadors a la institució sabadellenca els dota d’uns elements qualitatius d’alt valor, gràcies a l’ampli coneixement del món de l’empresa, professionals contrastats en l’àmbit empresarial i docent, per la proximitat i per la relació qualitat-preu dels diversos cursos: programes formatius d’alt nivell a un preu assequible, només a l’abast d’una institució sense ànim de lucre com la Cambra, especialment sensibilitzada amb la formació com a eina per contribuir al desenvolupament de les empreses. “Estem un món canviant, i el nostre deure és adaptar-nos constantment i posar-nos al servei de les empreses per a les necessitats que puguin anar sorgint”, afegeix Valls.

Especialització i focalització

Serà a partir de la segona quinzena de setembre quan es donarà el tret de sortida a l’àmplia oferta formativa, sigui amb cursos del programa d’especialització o focalitzats.

Els primers, els d’especialització, estan enfocats a empresaris, directius i tècnics d’àrees funcionals de l’empresa, la possibilitat de formar-se amb alts nivells de qualitat per assolir els objectius proposats.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell s’ofereix una metodologia altament participativa i pràctica, on les sessions recauen en mans d’experts que tenen una àmplia experiència que combinen la docència amb l’activitat professional. “Son curs de llarga durada, entre 50 i 100 hores, per a persones preparades per gestionar qualsevol situació que se’ls pugui presentar”, detalla Susagna Olcina, tècnica de Formació de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Un dels cursos que la Cambra de Comerç de Sabadell posa a disposició dels seus associats és el de gestió comptable, clau per dominar la comptabilitat de l’empresa, independentment de si aquesta és gran, mitjana o petita.

Però el ventall d’opcions no s’acaba aquí. I és que amb els cursos focalitzats, perfectament adaptats a les necessitats de les empreses i al context del moment, la Cambra de Comerç de Sabadell posa a disposició dels empresaris totes les eines disponibles: “En aquests cursos tractem totes les àrees funcionals de l’empresa, des dels recursos humans, la gestió financera, passant pels idiomes i acabant a les TIC i la digitalització, entre molts altres”, explica Olcina.

Una de les novetats del nou curs acadèmic 2023-2024 serà un dels temes candents del moment, com és la intel·ligència artificial, aplicada al ChatGPT. “La digitalització i la sostenibilitat són aspectes que estan sobre la taula i que generen oportunitats, que estan lligats a normatives que van apareixent. El secret és ser àgil i ser els primers a oferir formació sobre aquests i d’altres aspectes de rigorosa actualitat”, conclou Joan Valls.