Pep Sallés inaugura una exposició temporal en una casa nua

Una casa que està acabant de reformar és l’escenari de la nova mostra d’art del pintor i interiorista sabadellenc Pep Sallés, titulada Simbiosi espai–pintures. Tribut al Florenci i a la Geneta. L’artista convida tothom “no a anar a veure quadres, sinó quadres i espais”, perquè no es tracta només d’un conjunt de quadres exposats, sinó la relació que tenen amb el lloc on són.

La mostra es pot visitar al carrer d’Antoni Cusidó, 24 (la Creu Alta) aquest mateix dijous, 7 de setembre, i també l’endemà, divendres dia 8, i dissabte 9. Els tres dies, l’horari d’obertura serà de 18 a 21 h.

Florenci Carrasco va morir durant la pandèmia i la seva dona, Geneta Estop, es va proposar reformar la casa de la parella. La reforma ja està pràcticament enllestida i aquest impàs en què l’immoble està nu -abans que s’hi afegeixi de nou el mobiliari- és el que Pep Sallés ha aprofitat per fer l’exposició.

Un quadre per a cada espai

Indirectament, fent-ho així, el pintor explica que també denuncia que “Sabadell és un lloc difícil per fer exposicions”, per la qual cosa s’ha mostrat obert a explorar nous espais com una casa, un lloc en el qual no havia exposat mai abans. Aprofitant que la llar estava buida per la reforma, “cada espai m’ha anat suggerint i cada quadre ha anat trobant el seu lloc”, de manera que estan posats segons l’espai on són, no en funció de si són d’un tipus o un any o altre.

Totes les pintures que hi trobarà el visitant són obra del pintor i interiorista local, i Sallés defineix el seu estil com a “abstracte, figuratiu, amb color i molt estructural, molt arquitectònic”. Les línies rectes i les formes geomètriques conjuguen amb els colors vius en la seva proposta artística. Els quadres són de diferents èpoques, des dels anys 80 del segle passsat.