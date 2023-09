Maica Garcia, millor jugadora de la lliga 22-23

La waterpolista del Club Natació Sabadell, Maica Garcia, ha estat nomenada millor jugadora de la lliga Divisió d’Honor 2023. La boia sabadellenca ha completat, un any més, una temporada fantàstica a tots els nivells que s’ha vist recompensada amb aquest guardó que li han entregat a la presentació de la 23-24. La resta de reconeixements han anat fora del CNS. Martina Terré ha estat la millor portera i Rita Keszthelyi la màxima golejadora.

Maica Garcia ha estat peça clau en el triplet de les de David Palma. A més, ha completat el seu any amb una nova medalla mundialista, la plata assolida a Fukuoka el passat juliol. “És una de les millors temporades que he pogut viure en la meva carrera. Tant a nivell de club com la selecció. Copa de la Reina, Lliga i Champions. Un triplet que ens ajuda a seguir amb màxima motivació”, explicava la Maica fa un mes al Diari de Sabadell. Un premi més per a un equip de llegenda que tornarà a lluitar per estar al més alt un any més.