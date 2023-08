Maica Garcia: “En l’esport de vegades tot es decideix per petits detalls i hem d’estar satisfetes”

Tancat el Mundial de Fukuoka, arriba el moment de fer balanç. Dels 18 esportistes del Club Natació Sabadell que van estar presents a la cita mundialista a terres nipones, fins a tretze han tornat a casa amb una medalla penjada al coll. El gran gruix ha arribat al waterpolo amb els 4 jugadors de la selecció espanyola masculina que s’han penjat el bronze, la plata de les 7 de la femenina i l’or de la neerlandesa Sabrina Van der Sloot. A la natació artística, Emma Garcia va aconseguir la primera medalla amb accent sabadellenc del mundial, amb la plata del duet mixt tècnic el primer cap de setmana de competició amb la seva parella, Dennis González. A més, el nedador Sergio de Celis va aconseguir el rècord estatal als 4×200 lliures amb l’equip nacional malgrat no finalitzar en posicions de medalla.

Molt a prop de l’or es va quedar la selecció espanyola femenina de waterpolo. Perdent la final davant dels Països Baixos als penals (17-16), més de la meitat de la convocatòria del combinat estatal tenia el segell del CNS. Elena Ruiz va ser l’MVP i la sabadellenca Judith Forca la màxima golejadora del Mundial, deixant palesa la importància de les waterpolistes de l’Astralpool en la fita de la selecció.

Un dels pals de paller de l’equip nacional va tornar a ser la sabadellenca, Maica Garcia, en la seva vuitena participació en una cita mundialista. “La final va ser un partit molt igualat i bonic, tant per l’espectador com per a les jugadores. Països Baixos té un bloc molt fort i un joc molt ordenat que porta anys treballant en una línia clara. La llàstima van ser els penals, però en l’esport de vegades tot es decideix per petits detalls i hem d’estar satisfetes”, explica.

Objectiu assolit

Malgrat no tornar a casa amb l’or, el principal objectiu de l’expedició es va complir i, una vegada més, les de Miki Oca estaran als Jocs Olímpics de París de l’any vinent. “Estem contentes amb la medalla i també per la classificació olímpica, que era un dels objectius del Mundial i una pressió afegida per aconseguir ja la plaça. Podem estar molt orgulloses del treball i el nivell que hem mostrat durant tota la competició”, reflexiona la Maica.

D’aquesta manera, es tanca una temporada carregada de partits i victòries. “És una de les millors temporades que he pogut viure en la meva carrera. Tant a nivell de club com la selecció. Copa de la Reina, Lliga i Champions. Un triplet que ens ajuda a seguir amb màxima motivació després de l’estiu”. Després d’unes setmanes de vacances, el 28 d’agost l’Astralpool CNS es tornarà a posar en marxa. Amb el triplet de la temporada passada encara present, l’ambició i les ganes de continuar l’hegemonia seran màximes. “La propera temporada busquem el complet aconseguint també la Supercopa, que es va escapar a l’inici en un context on encara estàvem treballant per aconseguir la cohesió de l’equip i les cares noves. Enguany, l’afrontem amb ambició i ganes d’aconseguir-la”, assevera.

Es manté la base

El bloc guanyador de l’equip femení del Club Natació Sabadell continuarà sent el mateix que la temporada passada. Maggie Steffens, que torna als Estats Units per l’any olímpic; Elena Ruiz i Nona Pérez, que jugaran a l’ambiciós projecte del Sant Andreu, i Marina Serrano, que deixa el waterpolo per motius professionals, seran les baixes a l’equip de David Palma. Per contra, el Club s’ha reforçat amb garanties i ha tancat l’arribada de la italiana Sofia Gustini, procedent de la Roma i després d’aconseguir el bronze al Mundial amb les transalpines, i el retorn de la companya de selecció de Van der Sloot i també recent campiona del món, Maartje Keuning. A més, la jove jugadora del planter, Irene Casado, formarà part de la primera plantilla.

Guanya especial importància la continuïtat del bloc en un any carregat de partits que acabarà molt tard. Amb Europeu, Mundial i Jocs Olímpics, a més de la lliga que s’allargarà més de l’habitual en el play-off, la Copa i la Champions. “Serà una temporada molt comprimida i amb un calendari ple. Una autèntica bogeria”, concloïa la Maica.