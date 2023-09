Tornen les pluges intenses a Sabadell

Els ruixats arribaran a Sabadell. El Meteocat ha emès en les últimes hores un avís per intensitat de pluja, que podria arribar entre el dimarts a la tarda i el dimecres a la ciutat. S’espera que les precipitacions puguin descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Serà l’inici d’un període d’inestabilitat que s’allargarà fins al cap de setmana.

La situació de risc per pluges intenses s’estén per tot el territori català. La Generalitat ha activat la prealerta del pla Inuncat i ha avisat del risc nombroses comarques, entre les quals hi ha el Vallès Occidental.

⚠ Actualitzat avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠ ➡ Dt. 14:00 h – dc. 20:00 h. ➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts ➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 ⏲ Hora local (h) = T.U.+2 pic.twitter.com/1wDwcIOmfl — Meteocat (@meteocat) September 11, 2023