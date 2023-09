Després de l’estiu augmenten les consultes sobre com eliminar les taques de la pell. Per donar resposta a aquesta qüestió hem preguntat als doctors de Policlínic Sabadell Rambla; que ens comenten que existeixen diferents tipus de taques i cadascuna té un tractament diferent.

Per a saber quin és el tractament més idoni, el primer és una valoració d’un professional mèdic. En una primera visita, podran valorar quin és el foto-tipus de pell i el tipus de taca o lesió de la pell per a poder oferir-te el millor tractament.

Tipus de taques i el seu tractament

Les taques que tant ens preocupen, són causades per l’augment de la melanina, pigment natural de la pell.

Les taques acostumen a tenir diferents profunditats ocupant diferents estrats de la pell. Algunes d’aquestes poden estar sobre elevades. Tot això és fruit del foto-envelliment de la pell produït pel pas del temps i l’exposició al sol.

La majoria d’aquestes lesions són benignes, però no hem de confiar-nos perquè també hi ha taques que són malignes i han de ser identificades al més aviat possible i tractades adequadament, és per això la importància de ser valorat per un professional mèdic.

Depenent del tipus de taca que volem tractar existeixen diferents alternatives des de pílings fins a tractaments amb llum polsada i diferents tipus de làser.

Tipus de taques i què les causa

Podem diferenciar entre:

Taques congènites

Les tenim des que naixem i poden ser vasculars i/o pigmentades.

Taques produïdes per agents químics

L’ús d’alguns perfums, plantes que contenen furocumarines, tractaments cosmètics que contenen derivats del quitrà, deficiències de certes vitamines o medicaments tenen acció fotosensibilitzant i poden produir-nos taques en la nostra pell.

Taques hormonals

Són taques difuminades que no estan ben definides i acostumen a accentuar-se a l’estiu. Es mostren en la front, les galtes o per sobre del llavi.

Taques solars

La pell té memòria i l’aparició d’una taca solar és el resultat del Sol que hem rebut durant tota la nostra vida. Podem diferenciar diferents taques produïdes per l’exposició a la llum solar, com són:

Pigues : apareixen amb més freqüència en persones de pell blanca i d’ulls i cabell clar. Melasma : és la dona qui més predisposició té per a desenvolupar aquest tipus de taca que la causa l’exposició al sol i l’acció hormonal. Lentígens solars : acostumen a ser de color marró, solen ser plans i poden aparèixer en qualsevol zona exposada. Queratosis seborreiques : són lesions sobre elevades, produïdes per un procés inflamatori crònic de la pell. Poden tenir un aspecte berrugós i poden pigmentar-se per el cúmul de melanina. És un altre signe de foto-envelliment. Queratosis actíniques : és una taca aspra de la pell, que apareix després d’anys d’exposició solar, sobretot en zones de major explosió com el cuir cabellut, la cara i les mans. La prevenció aplicant foto protector solar és bàsica per evitar que apareguin. Aquestes lesions han de ser tractades ja que de no fer-ho un percentatge d’elles poden acabar descarrilant un càncer de pell.



En Grup Policlínic poden assessorar-te sobre el tipus de taca de la teva pell i quin és el tractament més adequat per a tu. Disposem de la tecnologia adequada pel tractament de cada taca. Tractaments amb llum polsada (IPL), làser de CO₂, Plasmage i/o pílings químics.

