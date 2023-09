El Govern impulsa la cultura als micropobles amb una nova línia d’ajuts

El Departament de Cultura vol fer arribar la cultura a tota la ciutadania de Catalunya i impulsar els sectors professionals. Per això ha creat una nova línia de subvencions per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants. La inversió prevista és de 2,17 M€.

Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura respon a la demanda de l’Associació de Micropobles de Catalunya i reforça el suport econòmic al món local per tal d’assegurar que els ciutadans i ciutadanes de tot el país tenen accés a la programació cultural professional. A més, aquests ajuts també serveixen per donar un impuls als sectors de les arts escèniques i la música, perquè suposen noves oportunitats de contractació arreu de Catalunya.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, destaca que amb aquesta nova política s’assoliran “dos objectius molt importants”. D’una banda, que “la gent es trobi la cultura a casa seva, a la plaça o al carrer” i, de l’altra, “professionalitzar aquests espectacles i promoure’n la contractació”. “A Catalunya hi ha 500 municipis de menys de 1.000 habitants i, per tant, podrem aconseguir 1.500 o 2.000 contractacions l’any vinent, aconseguint un increment molt important”, subratlla Garriga.

Podran acollir-se a aquesta nova línia de subvenció totes les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els ajuntaments de municipis de Catalunya amb una població igual o inferior a 1.000 habitants que s’hi presentin. Aquesta nova línia permetrà als micropobles disposar d’un ajut del Departament de Cultura de fins a 4.500 € per al període 2023/2024, fins a arribar a la inversió total prevista de 2,17 M€.

L’import de la subvenció per a cada sol·licitud és del 90% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 4.500 euros.

El període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 13 de setembre fins al 3 d’octubre a les 14 hores. Es poden consultar les bases específiques al web del Departament de Cultura.

Cultura accessible per a tothom: un objectiu polític fet realitat

Aquesta legislatura, el Govern està impulsant la cultura arreu de tot el país, “parant atenció als diferents contextos territorials i també als agents que fins ara quedaven fora del prisma del Departament de Cultura”, explica la consellera Natàlia Garriga.

En aquest sentit, l’any passat ja va iniciar-se la innovadora línia de cultura comunitària i transformació social, que va tenir una gran acollida (es van subvencionar un total de 199 projectes impulsats per organitzacions culturals i també entitats del tercer sector, com ara projectes d’integració social o grups de dones, entre altres).

Enguany s’ha obert també la nova línia d’ajuts per a la programació d’espectacles en esdeveniments d’interès agroturístic, per tal de sumar la cultura als esdeveniments gastronòmics que es fan arreu de Catalunya. Aquesta línia, que es va presentar a principis d’agost i que es pot sol·licitar fins al 27 de setembre, es dirigeix als municipis que tenen menys de 150.000 habitants i és el resultat de la col·laboració entre els Departaments d’Empresa i Treball, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Cultura.

Aquests ajuts són biennals i s’adrecen a ens locals, a entitats privades sense ànim de lucre i a empreses privades i cooperatives.

S’han de programar un mínim de cinc espectacles d’arts en viu (arts escèniques o música) en el marc de l’esdeveniment agroturístic. Com a mínim, el 60% dels espectacles d’arts en viu objecte de la sol·licitud s’han de realitzar en espais vinculats a l’explotació agroalimentària del producte o en espais inclosos dins l’àmbit de la DO (Denominació d’Origen), la DOP (Denominació d’Origen Protegida) o la IGP (Indicació Geogràfica Protegida) corresponent, o bé han de comptar amb la presència activa dels productors i els agents vinculats al producte o a la DO, la DOP o la IGP corresponent.

Les línies de cultura comunitària, de foment de les arts en viu als micropobles, i d’incorporació de la cultura en esdeveniments d’interès agroturístic, formen part de l’estratègia comuna del Departament de Cultura per tal de millorar l’accés a la cultura, dins de la qual destaca l’elaboració de la nova llei de Drets Culturals, entre altres.