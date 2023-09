Rècord de pluviometria registrada a Sabadell

Aquest divendres 15 de setembre s’ha convertit, fins al dia d’avui, en el dia que s’ha registrat una pluviometria més elevada, en un període no superior a les 24 hores, d’aquest 2023. Fins avui, el rècord en un dia era el registrat el passat 19 de maig, quan aleshores l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, s’hi van comptabilitzar 30,1 mm. Avui, en només quatre hores, ja s’ha batut aquest rècord. I és que en el període comprès entre les 13 i les 17 hores s’han registrat més de 35 litres.

S’espera, però, que fins a les 19 hores es continuïn acumulant quantitats d’aigua, fins a superar els 60 litres. I és per aquest motiu que el Servei Meteorològic de Catalunya no descarta pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. També es pot superar el llindar d’acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.

Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat per aquestes comarques, coincidint amb l’entrada al cap de setmana. A més, es recorda especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.