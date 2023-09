FOTOS | Imatges espectaculars de la pluja a Sabadell

Poc abans de les 1 de la tarda, les primeres gotes han començat a caure a Sabadell. De seguida, una gran tromba d’aigua ha descarregat damunt de la ciutat, provocant les habituals escenes als carrers. Paraigües oberts, corredisses d’aquells més despistats i cues de cotxes fent anar l’eixugavidres a màxima velocitat.

Ràpidament, l’aigua s’ha acumulat a les voreres, inundant alguns punts. De moment, no s’han notificat incidències greus. Està previst que la pluja es mantingui durant les pròximes hores, amb ruixats que podien continuar durant les primeres hores del cap de setmana. Protecció Civil havia activat l’alerta del pla especial d’emergències dijous per inundacions a tot Catalunya davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Màxima prudència

A primera hora del divendres, les precipitacions han afectat especialment les Terres de l’Ebre, i s’han anat desplaçant progressivament cap al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, fins acabar afectant al vespre sobretot les comarques de Barcelona i Girona. L’SMC no descarta pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. També es pot superar el llindar d’acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.

Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat per aquestes comarques, coincidint amb l’entrada al cap de setmana. A més, es recorda especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.