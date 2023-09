Sabadell homenatjarà Maria Teresa Boix el pròxim 25 de setembre al Principal

“Els homenatges s’haurien de fer sempre en vida”, opina Marta Tricuera. Coneguda com a actriu, és neta de Maria Teresa Boix. Referent de la música a Sabadell, Boix va ser una gran figura de la sarsuela i pionera femenina en l’ensenyament musical a Sabadell. Tota una vida lligada a la música que, ara, la seva neta i el cantant sabadellenc Enric López volen homenatjar.

Professora i cantant

Per aquest motiu, el Teatre Principal acollirà aquest 25 de setembre un espectacle en honor a Boix. Cita que serà presentada per Tricuera i comptarà amb la presència de gairebé 45 participants, entre cantaires, músics i tècnics. Per ella la seva àvia és tot una referent: “va ser professora de música en una època on les dones solien estar a casa i va impulsar que les dones poguessin ser professores al conservatori”. I és que Boix va convertir-se els anys setanta en la primera professora de música que va introduir el cant de forma reglada a la ciutat.

Però, a banda d’ensenyar també va cantar. Concretament al gènere de la sarsuela, on va triomfar.”Els meus avis es van dedicar a fer reviure la sarsuela perquè els apassionava i motivava”, explica Tricuera. “Pels sabadellencs era una tradició anar a escoltar sarsuela i veure-la a ella”, afegeix. Com a neta, l’homenatge de la ciutat li sembla “un intent per transmetre als sabadellencs que no la coneguin qui era i que va fer”. Un gest que, com expressa, ha estat molt ben rebut per la mateixa Boix: “Està molt il·lusionada i té moltes ganes de ser present al Principal”.

Llegat inesborrable

Entre els participants en la cita destaca el cantant sabadellenc Enric López, coordinador de l’homenatge. Un esdeveniment que va començar a preparar-se fa gairebé 3 anys. “Vam creure que era una gran manera de recordar el seu llegat i mostrar-li tota la nostra amistat i agraïment d’una forma solemne”, assegura. Un projecte que s’ha preparat en comú entre tots els participants i que busca anar més enllà. “Volem que sigui un primer pas, perquè hem creat una associació en el seu honor i també volem crear un concurs”, explica López.

Abans, però, toca gaudir de la gran cita al Principal. Un esdeveniment pel qual es va començar a elaborar el guió aquest passat estiu i que aquests dies ha estat assajant la seva posada en escena a Ca l’Estruch. Una cita que Maria Teresa Boix viurà amb gran intensitat i que permetrà a Sabadell homenatjar amb vida una de les seves músiques contemporànies més importants.