Gresca i reivindicació a la festa major de Gràcia

El barri de Gràcia ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major. Amb els actes centrals situats a la plaça del Treball, els seus veïns han pogut gaudir dels dies grans del barri amb molta intensitat. I és que ni les fortes pluges del divendres van poder aturar les ganes de xerinola. Tot en unes festes que també han servit per continuar celebrant els 50 anys de l’Associació de Veïns de Gràcia (AVG).

Pregó a cobert

La festa va començar divendres, però només es va poder celebrar el pregó a causa de la pluja. D’aquesta manera els graciencs van sentir les paraules de l’humorista Carles Reiet i de l’escriptor Toni Dalmases a l’interior del centre cívic. Després hi va haver música per tancar la nit. “Vam haver de readaptar-nos i vam salvar el que vam poder, la resta de dies hem tingut sol i tot ha sortit bé”, va expressar Cris Molins, membre de la junta de l’AVG.

Ja al dissabte va regnar la normalitat. Amb més d’una quinzena d’activitats pensades per tots els públics, van destacar el tradicional concurs de paelles, la cercavila de gegants i la diada castellera. I com a cirereta i va haver-hi el concert nocturn, que va aplegar una gran multitud, reunida per escoltar les versions del grup The Papa’s & The Popo’s. “Aquest any volíem fer festa grossa pels 50 anys i el grup era una aposta, estem molt satisfets de com va anar”, va assegurar Molins.

Al diumenge quinze activitats més han omplert els carrers. Sent el corre vermuts, el dinar de germanor, les havaneres i la fi de festa amb les Bruixes del Nord les cites més aclamades.

Innovació i inclusió

Una altra de les novetats d’enguany han estat les food trucks. Un intent de l’AVG per mantenir més la gent a la plaça i l’entorn de la festa. “Ha estat una de les novetats i encara ho hem de valorar, però pensem que ha funcionat”, va comentar Molins. Perquè per l’AV l’objectiu principal ha estat fer unes celebracions per a tothom: “Ens agrada fer una festa inclusiva en la qual vingui molta gent i puguem fer un barri millor”. Una proposta que els veïns han agraït i gaudit, fet que ha generat gran satisfacció a l’AV: “La millor resposta és veure com la gent participa, és el que ens motiva per continuar”.

50 anys de l’AVG

A la festa no hi ha faltat la incombustible Teresa Llamas, presidenta de l’AVG. Per ella aquesta festa ha estat molt especial: “Hi ha hagut gent a totes les activitats, portem 50 anys i el barri sempre respon”. Ella ha viscut els canvis que ha tingut Gràcia, tant als carrers com a les celebracions: “Hi ha tradicions que es mantenen i altres canvien com és normal, però a poc a poc veiem més joventut implicada i és una cosa que ens agrada”.

Entre les activitats també hi ha hagut reivindicació: “L’únic negatiu és tenir la plaça com la tenim (en obres), ens van dir que estaria acabada a l’octubre, però ho hem de veure”, va destacar Llamas. Un altre punt del qual va parlar és el de la biblioteca, una de les demandes històriques al barri: “La necessitem, jo no voldria morir-me sense veure-la”.

Durant l’any l’AVG ha celebrat el seu 50è aniversari amb diversos actes. Però encara podria quedar alguna activitat més: “Encara continuarem, queda alguna sorpreseta més a fer com a cloenda” van assegurar Llamas i Molins amb un somriure.