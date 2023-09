Saps on és… la casa més il·lustrada de Sabadell?

En aquesta casa tothom hi cap i hi és benvingut: Pere Casaldàliga, Clara Campoamor, una dona invident, animalons, una persona amb cadira de rodes o dos ancians a qui els agrada seure i veure com passa el temps. És una llar acolorida i la més il·lustrada –en el sentit adornatiu– de Sabadell.

Els grafits que cobreixen l’edifici són obra de dos artistes, Gerard Torres Sanmartí i l’Atik.

El mural, que pot ser llegit com un còmic, està situat des del desembre de 2021 a la Granja del Pas. Els artistes van necessitar 10 dies i una grua per a l’obra, que recorre tota la superfície de la façana d’aquesta antiga granja lletera ubicada al Parc Central. L’obra, que està inspirada en l’artista holandès Pieter Brueghel, vol representar una àgora romana, amb una font de la vida al mig. S’hi veu una grada amb joves demanant el torn de paraula i hi figura una escultura de Benet Ferrer.

Es va pintar en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans. Més concretament, va ser encarregat per l’Ajuntament per a reivindicar el Dret a l’Espai Públic.