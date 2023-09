La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria del programa “TU+1”, que subvenciona la contractació indefinida d’una persona en situació d’atur per part de les persones treballadores autònomes sense cap assalariat a càrrec seu. El pressupost d’aquest programa és de 15 milions d’euros, un 51,5% més que l’any passat, quan s’hi van destinar 9,9 milions.

L’objectiu d’aquest ajut és doble: d’una banda, donar suport al creixement dels negocis i projectes professionals més petits, aquells de persones treballadores autònomes que tenen suficient activitat, però no s’atreveixen a fer el pas de contractar algú; i d’altra banda, fomentar la contractació indefinida de persones en situació d’atur. Es poden contractar a través d’aquest programa fins a tres persones sense feina inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades.

L’import de l’ajut “TU+1” és de 19.745 euros per finançar la contractació d’una persona en situació d’atur a jornada completa. La contractació també es pot fer per a una jornada parcial (igual o superior al 50%) i en aquest cas l’import de l’ajut serà proporcional. El contracte ha de ser indefinit i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut haurà de ser de 18 mesos. El contracte s’ha de fer en el termini de, com a màxim, dos mesos des de l’endemà de l’atorgament.

Poden sol·licitar-lo tant les persones treballadores autònomes com les societats limitades unipersonals que no tinguin persones contractades a càrrec seu en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors. A més, han de portar un mínim d’un any ininterromput donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (en el cas de les persones físiques) o inscrites en el Registre Mercantil (en cas de les societats unipersonals).

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 28 de setembre a les 15 hores, a través de canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat.

En la presentació de la nova convocatòria el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha explicat que “estem molt satisfets de poder acompanyar projectes com aquest. Nosaltres volem ser i som el Govern dels Autònoms, el Govern que acompanya, que ajuda les persones treballadores autònomes del país a desenvolupar projectes empresarials, projectes de vida, en un entorn que evidentment cada vegada és més complex des de tots els punts de vista”. Sobre el “TU+1”, el conseller ha destacat que “és una convocatòria innovadora que vam impulsar l’any passat i que hem volgut continuar i ampliar per ajudar les persones treballadores autònomes”.

Torrent ha presentat la nova convocatòria del programa “TU+1” a la llibreria Restory de Barcelona. La seva propietària va ser l’any passat una de les persones beneficiàries de l’ajut, gràcies al qual ha pogut contractar una treballadora per al seu negoci.

31,7 milions d’euros en programes de suport al treball autònom

Al “TU+1” se li han de sumar dos programes més de suport al treball autònom que la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral ha posat en marxa aquest any: d’una banda, la convocatòria d’ajuts per al foment de l’autoocupació de persones joves entre 18 i 29 anys, dotada amb 13 milions d’euros; i de l’altra, el “Consolida’t”, el programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, amb un pressupost de 3,7 milions d’euros. El “Consolida’t” està dirigit a entitats i administracions locals perquè ofereixin programes de formació i assessorament personalitzat a les persones treballadores autònomes, i la convocatòria de subvencions està oberta fins al dia 26 de setembre.

En total 31,7 milions d’euros de suport al treball autònom, dels quals 28 milions en ajuts directes. Un conjunt de polítiques amb l’objectiu de recolzar les persones treballadores autònomes a tirar endavant el seu projecte professional, ja sigui per posar-lo en marxa com per consolidar-lo, ajudar a mantenir l’ocupació o transformar-se de cara al futur.