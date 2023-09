La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) col·laboraran per a la formació conjunta de l’alumnat d’ambdues entitats en el marc de l’acord presentat dijous a la tarda pels seus rectors, Joan Guàrdia i Javier Lafuente respectivament. El treball conjunt d’ambdues universitats en la formació pràctica de les diferents especialitats sanitàries és el primer àmbit en què es desplegarà el pacte. Els rectors han presentat l’acord de col·laboració en el marc d’una trobada amb representants d’institucions sanitàries.

“Avui donem testimoni al que ja és una realitat: la col·laboració acadèmica conjunta de les dues facultats de Medicina de les nostres universitats en àmbits com el de les pràctiques hospitalàries”, va explicar Guàrdia. “Treballant plegats podem impactar positivament en la formació dels metges i donar millor servei a la societat. Aquest acord comença en l’àmbit de la salut, però vol ser més ambiciós”, va dir per la seva banda Lafuente.

Què suposa l’acord?

El degà de la Facultat de Medicina de la UAB, Salvador Navarro, va afirmar que la necessitat d’augmentar el nombre de places del grau de Medicina va ser el detonant per iniciar aquesta col·laboració en la formació pràctica. Alhora va detallar que el pacte preveu l’intercanvi de places de pràctiques en hospitals i centres sanitaris per a l’alumnat de sisè curs del grau de Medicina. Els estudiants, a més de tenir com a possibles destinacions de pràctiques els hospitals i centres sanitaris de la universitat on estan matriculats, també tindran l’opció de sol·licitar un centre de l’altra universitat.

Cada any les dues facultats oferiran un nombre determinat de places per a aquest intercanvi i l’alumnat que hi vulgui optar haurà de seguir un procés de selecció.

El degà de la Facultat de Medicina de la UB, Antoni Trilla, va afegir que l’acord també preveu una universitat d’estiu UB-UAB i assignatures optatives conjuntes amb personal docent d’ambdues Facultats.

L’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell és un dels quatre hospitals universitaris de la UAB, juntament amb l’Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital Germans Trias i Pujol. La UB, per la seva banda, en té cinc (Hospital Clínic Barcelona, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Sant Joan de Déu, Complex Hospitalari Moisès Broggi -Consorci Sanitari Integral i Hospital Universitari Mútua Terrassa).