Citen com a investigat un exalt càrrec de la Generalitat pel cas de la cimentera de Montcada

El jutge que investiga un presumpte tracte de favor a la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) ha citat com a investigat Emili Dragone, exalt càrrec del Departament d’Acció Climàtica. Dragone era un dels responsables de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i està investigat per presumptament haver autoritzat llicències ambientals a Lafarge contravenint la normativa sobre contaminació i per haver estat cooperador necessari en un delicte contra el medi ambient. El jutge també ha imputat l’empresa. En paral·lel, el Tribunal Suprem no ha admès el recurs de cassació amb què Lafarge demanava que no s’executessin les sentències que ordenen tancar la planta.

Dragone haurà de declarar al jutjat d’instrucció número 27 de Barcelona el 14 de novembre, mentre uns dies abans, el 6 de novembre, haurà estat citat el representant legal de Lafarge. La segona quinzena del mateix mes, el jutge cita com a testimonis diversos responsables de la conselleria d’Acció Climàtica: Assumpta Farran, Josep Enric Llebot i Marta Subirà.

Litigi judicial obert

Les citacions de Dragone i el representant de Lafarge com a investigats són fruit de les denúncies presentades per la fiscalia i per l’Agrupació de Veïns Can Sant Joan, que fa anys que va obrir un litigi judicial per tancar la cimentera. L’advocat que representa els veïns, Albert Calduch, expert en medi ambient, celebra la imputació “perquè Dragone era qui feia de nexe entre l’empresa i la Generalitat, signant les noves llicències en base a documents que la justícia havia declarat nuls”.

En paral·lel a la investigació del jutjat de Barcelona, els darrers dies el Tribunal Suprem ha desestimat admetre a tràmit el recurs de cassació amb què Lafarge volia frenar l’execució de l’ordre de tancament de la cimentera dictada en sentències anteriors. L’empresa també va presentar un recurs al mateix TSJC, el qual està pendent de pronunciar-se. Calduch dona per fet que abans que acabi l’any l’alt tribunal català també ho desestimarà.