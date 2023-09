Treballada victòria de l’OAR Gràcia Sabadell a La Roca (28-31)

Segona victòria. L’OAR Gràcia ha superat amb solvència l’exigent desplaçament a la pista del BM La Roca i confirma les bones sensacions que va deixar en el seu debut al Boccaccio Arena. De fet, el 28-31 no reflecteix la superioritat del conjunt gracienc durant tot el partit, amb diferències que han arribat als vuit gols. Les locals han maquillat el resultat en els últims minuts.

Sembla que Carol Carmona ha convençut a les seves jugadores perquè surtin molt endollades, oblidant els inicis dubitatius de la passada temporada que obligaven a remuntades èpiques. L’OAR ha volgut marcar el pas des de l’inici i amb una eficàcia gairebé del cent per cent, s’ha col·locat amb un clar 2-6, diferència que s’ha eixamplat fins a un contundent 3-11 en el minut 17. La Roca ha estat 7 minuts sense veure porteria davant la impressionant feina defensiva gracienca i les intervencions de Mercè Buxó.

El més curiós és que Janna Sobrepera només ha fet un parell de gols en aquest tram inicial. Alba Martín, Berta Prat, Laia Camarero o Paula Pérez han agafat protagonisme. També Eury ha aportat en els minuts que ha sortit. Ha estat una gran actuació coral. De totes maneres, La Roca mai ha donat símptomes de rendir-se. Ha escurçat el desavantatge fins als 4 gols (9-13), però llavors ha començat a aparèixer la Janna, de nou implacable des dels 7 metres. Al descans s’ha arribat amb un còmode 10-17.

El cop de gràcia

Quedava encara molt partit i tenint en compte el potencial de La Roca, podia esperar-se una segona meitat competida. Vaja, que l’OAR hauria de treballar molt per confirmar la victòria. Així ha estat. Ni quan ha tornat a posar-se amb vuit d’avantatge (13-21) ha abaixat els braços l’equip local. De fet, ha aprofitat una fase de pèrdues i errades de les gracienques, i alguna decisió arbitral casolana, per acostar-se fins a un inquietant 20-24 amb un quart encara per endavant.

Mentre La Roca ha malbaratat fins a dues accions de 7 metres consecutives, la Janna es mostrava infal·lible (finalment s’ha quedat amb dotze gols). Del possible 24-27 s’ha passat al 23-28 en mig minut i aquí ha estat el definitiu cop de gràcia i mai millor dit. El conjunt de Carol Carmona ja no ha patit. Ha sabut administrar el seu avantatge amb autoritat (24-30) i només una certa relaxació final ha permès a La Roca deixar-ho en només tres gols de marge. L’OAR continua amb pas ferm en aquest inici de temporada. El derbi davant el Sant Quirze, dissabte que ve a les 17 hores al Municipal del carrer Boccaccio, serà una nova prova de foc.