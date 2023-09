El juvenil ‘A’ del CE Sabadell cau al descompte davant el líder

El juvenil ‘A’ del CE Sabadell ha sumat una nova ensopegada en la visita del líder de Divisió d’Honor, el Badalona, a Olímpia (1-2). Malgrat que s’han avançat al marcador els arlequinats al primer temps, els badalonins han capgirat el marcador al segon, amb un gol sobre la botzina que ha culminat la remuntada. El Centre d’Esports suma només un punt en quatre jornades i encara no coneix la victòria.

A la banqueta ha estat Albert Milà, entrenador del juvenil ‘B’, mentre s’acaba de tancar el nou tècnic. Una solució provisional que ha semblat donar bon resultat amb el marcador favorable a la primera meitat. Els primers compassos, no obstant això, han estat controlats pel conjunt visitant, que ha aprofitat el dubte arlequinat per buscar el primer gol. La més clara ha arribat en una jugada d’estratègia que Pau Teixidó no ha aconseguit rematar amb tot a favor. I d’una porteria s’ha anat a l’altre. Pràcticament a la jugada posterior, un bon contraatac arlequinat ha permès a Mario Jaspe deixar la pilota per a Pau Fernández que, arribant des del darrere, ha rematat al fons de la xarxa.

El gol ha canviat totalment l’enfrontament i el Centre d’Esports s’ha començat a sentir més còmode. Fins i tot han fregat el segon els d’Albert Milà. Primer ha estat Alya Camara qui ha posat a prova a Marc Ballart i, pocs instants després, Carlos Bustos ha obligat el porter badaloní a fer una gran aturada abans del descans. Al segon temps, malgrat que la primera arribada l’ha signat el Sabadell, el Badalona ha sortit amb clara intenció d’igualar ràpid. I així ho ha fet. En una falta directa aturada per Biel Escribano, Juan Valverde ha posat l’empat en el rebot.

L’estocada, al descompte

Amb el marcador igualat el partit s’ha pausat. El juvenil arlequinat tenia el domini, però el badaloní les ocasions, rebutjades pel porter Biel totes elles. Quan tot semblava decidit amb el repartiment de punts, una jugada ràpida ha estat fatídica pel Sabadell. En una pilota ben lluitada per Joel Gil, Mario González ha enviat la pilota al fons de la xarxa provocant l’eufòria a la banqueta del Badalona al 95 de partit.

Encara ha tingut temps el conjunt arlequinat de fregar l’empat en la darrera jugada del partit amb una triple ocasió a la sortida d’un córner. Entre el travesser i la defensa han evitat que el Centre d’Esports sumés el seu segon punt d’una temporada que ha començat de forma convulsa. El Sabadell visitarà la setmana vinent el Huesca, buscant estrenar el caseller de victòries aquesta temporada. Previsiblement serà el debut del nou tècnic.