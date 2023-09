Tornen a abandonar neumàtics a tocar del riu Ripoll

Una quarantena de neumàtics han aparegut en els darrers dies a sota del pont de la carretera B-140 al seu pas pel riu Ripoll, a tocar de Sabadell, al bell mig del Parc Fluvial del Ripoll.

En aquest indret, a només 50 metres, fa un parell d’anys ja s’hi van detectar un abocador il·legal, aleshores amb para-xocs, runa i d’altres deixalles, que va obligar a l’Ajuntament de Barberà a retirar-ne els residus i a prendre mesures preventives per evitar-ne aquests abocaments. Com que es tracta de residus en zona urbana i sense que aquests estiguin en domini públic hidràulic obstaculitzant el pas de l’aigua, la competència recau sobre l’Ajuntament de Barberà del Vallès Ara, i un cop restringit el pas dels vehicles, les deixalles s’han deixat en el punt on comença la limitació de vehicles.

Ja en el seu moment, l’any 2021, l’Ajuntament de Barberà del Vallès no descartava que al darrere d’aquests abocaments hi hagués un taller mecànic en una situació irregular.