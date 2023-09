La Crida recupera Aurora Murillo com a regidora després de la renúncia de Nani Valero

La Crida per Sabadell torna a comptar amb Aurora Murillo com a regidora al ple municipal, després de la renúncia de Nani Valero per sorpresa el passat mes de juliol. Murillo era la número 4 de la llista anticapitalista en les últimes eleccions municipals. La portaveu del grup és Anna Lara i Oriol Rifer l’altre regidor que conforma el grup municipal, amb tres edils.

Durant el mes d’agost no hi va haver plenari i, aquest dilluns, s’ha celebrat el de setembre tal com estava previst: l’últim dilluns de mes a les 17 h.

Murillo ha acceptat l’acta de regidora amb un to crític, assegurant que “prometo per imperatiu legal”. I ha afegit que “em comprometo a treballar per la ciutat de Sabadell, els seus veïns i veïnes, així com treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia als Països Catalans”.

És la segona vegada que la sabadellenca entra al ple municipal. A finals de 2022, al final del mandat passat, va substituir el regidor Lluís Perarnau, la qual cosa es va fer per preparar-se per a les eleccions municipals, que es van celebrar el passat 28 de maig.

Per la seva part, Nani Valero va renunciar a l’acta de regidora per poder optar a una plaça fixa de funcionària municipal com a tècnica de convivència.