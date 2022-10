El regidor de la Crida per Sabadell, Lluís Perarnau, deixarà l’acta en el proper ple ordinari, previst per celebrar-se el 8 de novembre. Així ho ha anunciat aquest divendres i agafarà el seu testimoni la número 5 de les llistes electorals de 2019, Aurora Murillo, que s’estrenarà, presumiblement, en la sessió plenària del mes de desembre.

Es tracta d’una marxa per afrontar els comicis municipals de l’any vinent, però Perarnau ja ha avisat que “continuaré donant suport al grup municipal i a l’organització, especialment de cara a la campanya”, perquè, “volem pujar vots” i “tenir una major presència a la ciutat”. “Combatre el masclisme, el racisme i el feixisme i el discurs de la dreta i l’extrema dreta”, ha advertit.

El regidor cupaire ha fet comparativa del mandat actual de l’alcaldessa socialista, Marta Farrés, amb l’època de Manuel Bustos: “En molts aspectes som allà on érem amb el PSC de Bustos, política d’aparador”. En aquest sentit, ha posat l’exemple del zoo que volia muntar l’exbatlle a Colobrers i Farrés amb el SurfCity. I ha continuat, “anuncis i promeses que cauen a les primeres de canvi”, com ara, ha exposat, la Casa de la Música, la comissaria de la Policia al nord i els nous jutjats.

També ha criticat, en matèria d’urbanisme, que “no s’hagin donat explicacions” als veïns per la “incomprensible” no reforma de la superfície després del soterrament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Can Feu-Gràcia.

Un relleu d’un relleu

Curiosament, Perarnau va entrar a la sala de plens agafant el relleu del que aleshores era regidor, i havia estat exalcalde Maties Serracant. Va ser a l’octubre de 2020 i era la seva segona etapa, ja que prèviament va estar al govern quadripartit -ERC, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi i Guanyem-. Va ostentar Serveis Municipals i Seguretat i Prevenció substituint a Albert Boada al setembre de 2017. “Recordo que de seguida del nomenament vaig haver d’anar a casa de l’exregidor Joan Ignasi Sánchez”, en referència a la protesta organitzada per l’operatiu de la Guàrdia Civil -20 de setembre d’aquell any-.

Ha qualificat “d’intens” el seu pas pel consistori, no només per la situació política i social de Catalunya amb el procés, també pel “conflicte amb Smatsa”. Així mateix, ha tret pit del seu rol actual a l’oposició, “fiscalitzant i exigint”. Una tasca que cedirà a Murillo, qui ha agraït la feina a Perarnau, Ha afirmat que conservarà la línia davant un PSC que “intenta col·lar-nos nyaps i després ho paguem durant anys i no repercuteix en el benestar general de la població”.