Obre un nou bar a l’antiga Zona Hermètica de Sabadell

Sabadell dona la benvinguda aquest pròxim divendres a La Lila Batec, un nou bar ubicat on hi havia l’antiga Zona Hermètica. L’establiment irromp en les instal·lacions del rocòdrom de la Sala Batec, al carerr de Costa i Déu, amb una inauguració que començarà a partir de les 17 hores amb música, beguda i menjar per als presents.

La Sala Batec, punt de trobada dels amants de l’escalada, va aterrar el passat mes de juny a la ciutat amb un nou espai de 3.000 m2 després d’invertir-hi dos milions d’euros, convertint-se en la sala ‘boulder’ més gran d’Espanya. L’empresa disposa des del 2017 d’un equipament a Sant Quirze, on a més d’escalada també hi ha espai per a la restauració. Un model que repetiran ara a Sabadell.