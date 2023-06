Sabadell tindrà la sala ‘boulder’ més gran d’Espanya

L’escalada s’ha convertit en una de les noves tendències esportives, i això s’ha vist reflectit en l’augment de rocòdroms. A Catalunya, l’any 2018, els espais d’escalada indoor no superaven la vintena. En l’actualitat, segons dades de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, ja n’hi ha prop d’un centenar, mentre que en el conjunt de l’Estat se superen els tres-cents. “Així i tot, respecte a Europa encara anem endarrerits. Aquí, amb el bon temps, la gent no tenia el concepte d’anar a entrenar a una sala, cosa que en els darrers anys ha canviat la tendència”, explica Quino Hernández, responsable del comitè d’escalada de competició de la FEEC. A més, l’entrada de l’escalada en el programa dels Jocs Olímpics de Tòquio, sumat a la medalla d’or guanyada per Alberto Ginés, ha acabat de catapultar un esport en clar creixement.

Prova d’aquest boom és l’arribada a Sabadell de l’empresa Sala Batec, que des d’aquest dissabte obre nou espai de 3.000 m2 després d’invertir-hi dos milions d’euros. “Som del Vallès de tota la vida, i volíem consolidar-nos aquí, amb una sala que s’apropés als estàndards europeus, i vam dir: si no ho fem nosaltres, vindrà un altre i ho farà”, assegura Carles Bosch, un dels tres socis de Sala Batec, empresa que des del 2017 ja té un espai a Sant Quirze.

Les noves instal·lacions s’ubiquen en una antiga nau industrial en desús que ha estat rehabilitada per ubicar-hi, entre altres serveis, un espai per a l’escalada sense corda de grans dimensions. “Volíem apostar pel boulder, i ara, a Sabadell, hi haurà la zona boulder més gran d’Espanya”, assegura. En les noves instal·lacions –amb capacitat per escalar de forma simultània 250 persones– hi treballaran una quinzena de persones, dels quals, quatre encarregats del setting comercial –encarregats d’enginyar noves opcions d’escalada amb les peces– “El que realment enganxa és que puguis tenir noves vies per escalar”.