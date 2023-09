El pòdcast “més gran fet en català” arriba a Sabadell

Aconseguir el pòdcast més gran que s’ha fet mai en català. Aquest és l’objectiu de la Queta en aquesta proposta impulsada pel Govern de la Generalitat, que viatjarà per Catalunya per “activar la llengua”. La seva següent parada serà a Sabadell.

Aquest dimecres, a les 11 hores, el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs, inaugurarà el pòdcast al costat del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa, i el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona, Andreu Felip. L’acte es farà a l’avinguda de Francesc Macià, davant del parc de Catalunya.

Campanya ‘provem-ho en català’

“El pòdcast de la Queta” és una acció itinerant que promou el Govern per tal de conscienciar la ciutadania sobre l’ús del català, en el marc de la campanya “Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure” de foment de la llengua. Es tracta d’una cabina de ràdio mòbil en la qual poden participar tots els ciutadans de Catalunya, amb la voluntat d’acabar fent el pòdcast més gran que s’hagi enregistrat mai en el nostre país, amb el màxim nombre de veus.

Des del passat dissabte, el moviment ja està en marxa després de la presentació a la plaça de Catalunya, a Barcelona, on les conselleres Vilagrà i Garriga van donar el tret de sortida a l’acció. Després de Sabadell, la cabina visitarà Terrassa, Manresa, Igualada, Tàrrega, Reus, Tarragona, Tortosa, Lleida, Tremps, Girona, Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Tots aquests municipis compten també amb un centre del Consorci per la Normalització Lingüística.

Com funciona la iniciativa?

Un cop dins de la cabina, la persona participant podrà escollir quatre opcions segons el seu nivell de català i les seves preferències: participar en una entrevista radiofònica, on la Queta fa preguntes relacionades amb la relació d’aquella persona amb el català; practicar la llengua en una conversa on la Queta ha d’anar a comprar ingredients per fer una paella; fer un karaoke amb la cançó Començar, que els Tyets, les Marala i el Kelly Isaiah han interpretat per a la campanya; o bé donar una mostra de veu per al projecte AINA, per tal de normalitzar el català en les tecnologies digitals. Al llarg de tot l’itinerari, els centres del Consorci per la Normalització Lingüística aprofitaran l’oportunitat per permetre que els seus aprenents practiquin la llengua en un entorn lúdic i desenfadat.

El pòdcast d’aquesta campanya recollirà les reflexions de la ciutadania sobre la llengua en tots els seus accents i fomentarà que tothom faci servir el català independentment del seu nivell. Precisament per això, la cabina està decorada amb el lema de la campanya, “Provem-ho en català”, traduït a 15 llengües molt parlades a Catalunya: àrab, búlgar, alemany, anglès, francès, indi, italià, polonès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès, wòlof, amazic, xinès, castellà i català.

Després de l’enregistrament, cada participant rebrà la seva pròpia gravació al mòbil i podrà compartir-la amb les seves amistats i a les xarxes socials. Un cop la cabina hagi acabat el seu recorregut, es crearà un pòdcast amb una selecció de totes les veus participants: el pòdcast més gran que s’ha fet mai en llengua catalana.

La Queta és una boca saltadora que funciona a corda. El seu nom, diminutiu de Boqueta, va ser triat mitjançant una votació popular durant el programa de TV3 El Club. La figura va saltar a la fama el 2005, quan la Generalitat va engegar la campanya Dóna corda al català.