Pep Plaza es “planta” a Castellar amb la motxilla plena de personatges

Pep Plaza és un dels imitadors més reconeguts a casa nostra. Encarnant Pep Guardiola, Boris Izaguirre o Josep Lluís Núñez, l’actor ha despertat en somriure dels presents per allà on ha passat. Ara, el mataroní arriba a Castellar del Vallès amb un espectacle en què promet deixar de ser el “substitut”.

Aquest dissabte, a partir de les 20 hores, l’artista serà a l’Auditori Municipal Miquel Pont, on presentarà “El substitut. Com ser tu mateix i no morir en l’intent”. L’espectacle, produït per Guerrilla, ja ha conquerit altres municipis del país gràcies a la desimboltura de Plaza damunt l’escenari.

El show ofereix un monòleg que no és un monòleg en companyia de més de 50 personatges que hi són, però que no hi són. 90 minuts en què es viu un espectacle inimitable que combina l’humor, la sàtira i la música. Plaza s’ha plantat i ha dit prou: vol deixar de ser un comparsa, un figurant, un secundari de la seva pròpia vida i ser reconegut pel seu talent com a humorista i actor.