L’Astralpool CN Sabadell ja coneix els seus rivals a la Champions

L’Astralpool CN Sabadell ja coneix els seus rivals per a la fase de grups de la Champions. Les vigents campiones començaran la defensa del títol enfrontant-se a l’Alimos Betsson grec, el Mulhouse francès i el Dunaujvaros hongarès, que serà el gran rival de les sabadellenques, al Grup B de la competició.

Tot i que gairebé un terç dels equips participants formen part de la lliga espanyola (5 de 16), les de David Palma no tindran cap enfrontament català als grups i no es veuran les cares amb Mataró, Mediterrani, Sant Andreu o Terrassa fins a una hipotètica semifinal. La classificació es decidirà a anada i tornada i constarà de sis partits que s’iniciaran el 7 d’octubre. El primer de cadascun dels quatre grups disputarà la Final Four. La conquesta de la setena Champions ha començat.