L’equip de Sabadell dels Bombers de la Generalitat ha acumulat diversos premis en els darrers mesos. Primer, el cos es va endur el XVIII Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit, en una jornada celebrada a les instal·lacions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Després, a Sevilla, van proclamar-se vencedors en el concurs en l’àmbit estatal.

Aquesta setmana, l’equip d’excarceració sabadellenc ha rebut com a obsequi uns cascs personalitzats per la victòria a la capital andalusa. Una entrega que es va fer en plena preparació per a la pròxima cita. Els bombers ja s’entrenen per participar en el World Rescue Challenge 2023, que tindrà lloc a partir del 16 d’octubre a Lanzarote.