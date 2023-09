Gran inici del Can Rull a Segona Catalana

El projecte del Can Rull RT continua amb pas ferm. Amb una salut de ferro, els blanc-i-vermells continuen sent un dels referents de la ciutat al futbol base i, cada vegada més, amb un primer equip que ha començat com una exhalació a la Segona Catalana. L’estabilitat institucional és una de les claus del bon moment de l’entitat. “Estem en un bon moment com a club. Continuem creixent en quantitat i mantenint la qualitat. Crec que la valoració actual és molt positiva a nivell econòmic, social i esportiu”, explica el president, Carlos Murciano.

El Can Rull sempre ha tingut una gran presència en el futbol formatiu català. La celebració del Memorial Luque – Gallardo i les categories dels seus principals equips de futbol7, el converteixen en un club referent de la ciutat i la comarca. “Estem en una quantitat gran de nens i d’equips. Les categories són importants, però no ens podem oblidar que som una escola i el nostre objectiu és formar nens i que es diverteixin. L’objectiu que tenim és poder créixer en futbol femení. Actualment només tenim dos equips i ens agradaria tenir-ne quatre”, afirma Murciano.

Gran inici

El bon moment també s’ha traslladat al primer equip en una setmana, però, marcada per la marxa de Jose García ‘Numosky’ després de sis anys al capdavant de l’equip per motius personals. “Ens va agafar per sorpresa a tots. Ha fet una gran feina i, per coses seves, ho ha de deixar. Ho respectem i des de l’inici teníem la idea clara de donar continuïtat al projecte que va donar grans resultats l’any passat i en aquest inici”, reflexiona el president. El relleu a la banqueta serà Alfonso Martínez que fins ara havia estat el segon entrenador de l’equip en una clara aposta continuista. “La notícia ens la va donar mentre celebràvem el triomf. El Jose és un amic i sabem la seva situació. Respectem i recolzem al màxim la seva decisió. Ara, assumeixo un rol més protagonista, però la dinàmica de treball és la mateixa”, reflexiona el tècnic.

Els arlequinats han signat un inici de competició molt il·lusionant amb 7 punts de nou i sense haver encaixat encara cap gol després de les victòries contra Badia (0-1) i Olímpic Can Fatjó (2-0) i l’empat davant el Vic Riuprimer (0-0). Amb el bloc de la temporada passada, l’equip també ha guanyat experiència amb les incorporacions. “Tenim un equip molt competitiu i només pensem a guanyar cada enfrontament. Anar partit a partit i continuar sent tan sòlids és el nostre principal objectiu. Després, ja veurem on estem, però sempre som ambiciosos. Els jugadors que han arribat estan contrastats a la categoria i ens donen un plus de competivitat.”, explica Martínez. El dissabte a les 17:30 visiten al Natació Terrassa amb l’objectiu de continuar sumant.

Alfonso Martínez en el partit davant l'Olímpic Can Fatjó./Lluís Franco

Jornada complicada per a Sabadell Nord i Tibidabo

D’altra banda, Sabadell Nord i Tibidabo TR també volen mantenir les bones sensacions de la jornada passada. Ambdós sabadellencs es van unir al Can Rull en una plena de victòries dels clubs de la ciutat de la categoria. Els de Ca n’Oriac van vèncer amb autoritat al Sant Feliu de Codines (4-0) i es mantenen invictes amb 5 punts. Aquest dissabte (16h) van al complicat camp del Torelló. El Tibidabo, pel seu costat, també va sumar els tres punts. Els de Toni Sallés van signar el primer triomf de la temporada davant el Puigreig (3-2) i tenen 4 punts a la taula. Aquest diumenge visiten al Ripollet (12:15h).