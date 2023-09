El Parlament demana per majoria la dimissió de Joan Soteras, president de la FCF

El Parlament ha aprovat per una clara majoria aquest divendres, en l’última sessió de debat de política general, una proposta de resolució que reclama la dimissió del president de la Federació Catalana de futbol i exvicepresident de la Federació Espanyola, el sabadellenc Joan Soteras. El text ha estat proposat per En Comú Podem i ha tingut el suport de PSC, ERC, JxCat i el PP mentre que la CUP i CS s’han abstingut i Vox ha votat en contra.

De fet, després de la intervenció de Joan Soteras en l’affaire de l’expresident de la Federació Espanyola de futbol, Luis Rubiales, veus del Govern ja van demanar la seva dimissió públicament. Ara, la proposta s’argumenta en què “suposa un obstacle per a la dignitat del futbol femení català”.

Consideren que els canvis estructurals que s’han demanat i ja s’estan produint a la Federació Espanyola han d’arribar també a la Federació Catalana, i per això el Parlament considera “imprescindible la dimissió del seu president”. Soteras no ha volgut manifestar-se, però ja va defensar en el seu moment que els clubs són els que voten i són els únics que podrien demanar la seva marxa d’una entitat privada com és la Federació Catalana.