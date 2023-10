Miki Lladó: “L’infortuni d’anteriors partits ha canviat amb el primer gol”

El tècnic Miki Lladó era conscient de la transcendència dels tres punts davant el Sestao River i ha mostrat la seva satisfacció pel desenllaç tot i admetre les dificultats de la primera part. Aquesta ha estat la seva anàlisi de la segona victòria de la temporada.

QÜESTIÓ DE DEFINICIÓ: “Eren punts necessaris per a tots nosaltres, per l’equip, pel club… Els jugadors sempre donen el màxim. En altres partits havíem merescut alguna cosa més i començar marcant i no va ser així. Contra el Sestao, ha passat una mica a l’inrevés. A la primera meitat ells han gaudit de bones opcions i no ho han aprofitat. Després, el punt d’infortuni que hem tingut en anteriors jornades ha canviat amb tres gols de Cristian, Manel i Marcos. Tarda rodona en el resultat i confiança per continuar treballant i assolir més victòries”.

PROBLEMES: “Què ha faltat per trencar el mur basc? El mur era mental i al terreny de joc. Dos gairebé. Les transicions, quan jugues a camp contrari tota l’estona, es poden convertir en pèrdues i jugades del rival a l’esquena. Hauríem pogut afinar una mica més per evitar algunes situacions, tenir més paciència per instal·lar-nos a camp propi i esperar que el rival fallés. Volíem recuperar la pilota massa de pressa, obrint espais que han donat possibilitats d’àrea al Sestao”.

DISCURS AL DESCANS: “Suposo que el seu discurs haurà estat que ho tenien a prop, que nosaltres estàvem nerviosos i s’han sentit més a prop de la victòria després de la primera part. El meu missatge ha estat el contrari. Els hi he recordat als jugadors que havíem fet bones primeres parts aquesta lliga sense el premi dels punts. Que aquesta vegada potser sortíem a la segona part i marcàvem… Doncs 45 segons i gol. I després, el 2-0 tan de pressa també ens ha donat tranquil·litat. Això és el futbol”.

FER L’ONZE, COMPLICAT: “Quan planteges el partit, tens quatre o cinc jugadors que competeixen amb altres i la decisió està pendent d’un fil… Ells no són conscients de les petites decisions per entrar o no. Jo prefereixo parlar d’un partit per l’equip… Els que han sortit ho han fet molt bé. Carrión té una mentalitat excel·lent i jo confio moltíssim en ell. Nando ha provat diverses vegades l’u contra u en situacions per la banda; Domènech també necessita perquè té molt de talent; Beitia es reenganxa i és un tema de persistència; Fran havia de jugar… Vladys no ha jugat, però no està ‘mort’, tindrà més oportunitats, com Antonio Sánchez i Guillem que ja han escalfat. Així és la gestió d’una plantilla i el dia a dia de l’entrenador. Fer entendre que som un equip i hem d’estar junts. Ha sigut una setmana molt bona d’entrenament que necessitàvem confirmar amb un triomf. Mantinc el que dic sempre: entrenar, preparar els partits, tenir la gent ficada, competència interna, fer les coses coherents, ser una família i que l’afició animi. Entre tots hem d’anar endavant”.

ALLEUJAMENT PERSONAL: “Jo noto molt de suport del club i també de la gent o el vostre… No veig un dubte permanent sobre la meva figura. A la primera part és normal el grau de nerviosisme perquè l’afició és espectacular i també molt exigent. I això és bo perquè t’obliga a donar el màxim. Vol que les coses funcionin. L’any passat, en moments molt complicats, va estar fenomenal. Ara, les expectatives són superiors, però jo no vull fer volar campanes; soc més partidari de mantenir una direcció i traslladar la feina als bons resultats. En aquesta categoria no es pot parlar de punt d’inflexió perquè pots sumar o perdre en qualsevol moment i contra qualsevol rival per la igualtat que existeix”.

PRIMERA PORTERIA A ZERO: “És cert, però s’ha aconseguit en un dels partits en què més situacions de perill a la nostra àrea ens ha generat el rival. El següent objectiu serà mantenir porteria a zero i que el rival tingui poques ocasions”.

FUENLABRADA, BOTXÍ DEL DEPOR, PRÒXIM RIVAL: “Segur que vindrà a sumar a la Nova Creu Alta, ja ho analitzarem… El fet de jugar a casa és un plus, segur que la gent estarà més animada, ja en parlarem. Ara gaudim d’aquesta victòria important”.