Sabadell rememora el sisè aniversari del Referèndum

“Hi vam ser, hi som i hi serem… fins que calgui”. Així ha arrencat l‘acte en record al Referèndum d’independència de l’1 d’octubre del 2017, del que enguany ja en fa 6 anys. La cita, impulsada del Consell per la República de Sabadell, s’ha celebrat a la plaça de les Dones del Tèxtil amb un centenar llarg de presents.

L’acte ha tingut la intervenció principal de dos membres del Consell de Govern de la República, Aurora Madaula, exdiputada i secretària de la Mesa del Parlament i Guillem Fuster, portaveu de Poble Lliure. Ambdós han destacat la importància de la mobilització, tant el 2017, com en l’actualitat i han remarcat que cal continuar confrontant l’estat espanyol de manera democràtica, “com sempre hem fet”.

En la seva intervenció, dalt l’escenari, Madaula ha destacat que: “L’1-O és una data important a recordar que la confrontació és essencial i l’única via possible, sense ella no hi haurà independència”. Tot i això, ha recordat que no es pot concebre l’1-O com un simple acte folklòric de l’independentisme: “Ha d’anar molt més enllà perquè no va ser simbòlic. L’estat espanyol ens va dir que no podríem, que era il·legal. Però ho vam fer, vam desobeir i vam expressar clarament la nostra voluntat”.

Per la seva part, Fuster ha incidit en la persistència: “En aquell moment teníem la raó, però no vam poder acabar perquè la mobilització no va ser persistent i perquè no ens vam organitzar suficient. Per tant, hem de repensar l’estratègia de nou i la manera de revifar el conflicte”. A més a més, també ha destacat el llegat del Referèndum: “Va obrir una via, el focus d’un conflicte que ara mateix, amb els debats d’investidura o d’amnistia, si no hagués passat, no hi seria”.

Un cop a l’escenari Fuster, en la seva condició de sabadellenc, ha recordat com es va viure aquell dia a la ciutat. Des de l‘obertura d’escoles, les 63.000 persones que van poder votar i també les càrregues policials a alguns col·legis electorals com per exemple el Nostre Llar. D’aquesta manera, després dels parlaments s’ha pogut veure un vídeo d’homenatge on ha aparegut l’expresident, Carles Puigdemont i s’ha llegit un manifest. Posteriorment, s’ha tancat l’acte amb un sopar popular.