La cineasta Cèlia Novis estrena el documental ‘Once upon a place’ al Cinema Imperial

La directora i productora sabadellenca Cèlia Novis estrenarà el proper divendres 6 d’octubre el documental Once upon a place, que treu a la llum la història insòlita de l’edifici La Nacional, que durant 150 anys va acollir milers d’immigrants espanyols que acabaven d’arribar a Nova York. El film atresora ja diversos premis i ara s’estrena comercialment a Sabadell als cinemes Imperial, on es projectarà des del 6 fins al 13 d’octubre.

La Nacional és un singular edifici a Nova York, al 239 del carrer 14 oest de Manhattan. El documental narra la sorprenent història de l’edifici, que encara que és molt rellevant continua sent un misteri tant per a nord-americans com per a espanyols.

Fundada el 1868, La Nacional perviu com últim vestigi de l’antic barri conegut com a “Little Spain”, el major enclavament d’immigrants espanyols als Estats Units. I va ser testimoni de l’auge i la caiguda de Nova York com a llar del somni americà, vivint tant l’edat daurada de “Little Spain” com els temps difícils que van fer desaparèixer la comunitat.

La cineasta Cèlia Novis destaca: “El documental és en certa manera un homenatge a totes aquestes persones i una forma de recuperar la seva història. La idea ha estat explicar els temps durs viscuts pels immigrants en una ciutat, Nova York, que també vivia uns temps convulsos”.

El documental ha estat ja guanyador de diversos premis, com ara el de “Millor Pel·lícula Espanyola” al Festival de Cinema per Dones de Madrid; el “Silver Award for Feature Documentary” als Hollywood Gold Awards, a Califòrnia, i la “Biznaga de Plata” al Millor Documental – Dones a Escena 2021 al Festival de Màlaga. Ara, l’Imperial serà la sala que l’estrena de forma comercial.

L’estrena del documental, el 6 d’octubre a les 20 h, serà d’accés gratuït, limitat a 300 persones i, per tant, cal reservar prèviament les entrades per internet. La presentació comptarà amb la presència de Cèlia Novis, així com de la cantant Marina Rosell, que prèviament comentarà el documental a l’audiència.