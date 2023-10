Joan Mena (comuns), sobre l’acord de govern de PSC i Junts a Sabadell: “És una frivolitat política”

El portaveu d’En Comú Podem Sabadell, Joan Mena, qualifica de “frivolitat política” l’acord de govern que han anunciat aquest dimecres PSC i Junts, l’endemà d’explicar que els impostos pujaran un 15% l’any que ve. L’entesa reforça la majoria absoluta de Marta Farrés, que passa de 14 a 16 regidors, i els regidors juntaires Lluís Matas i Katia Botta passen a formar part de l’executiu local.

Mena afirma que “és una frivolitat política demanar a la ciutadania que s’estrenyi el cinturó amb aquest increment d’impostos i que s’incorporin dues noves responsabilitats de govern”. El polític sabadellenc recorda que el PSC té majoria absoluta i, per això, subratlla que “els dos regidors de Junts no són necessaris per al govern de la ciutat”. A més, creu que la seva entrada a l’executiu suposarà un gir a la dreta.

“Que no ens enredin, [l’acord] no és una novetat. Portem quatre anys pagant les conseqüències d’aquesta sociovergència”, diu Joan Mena. I fa referència als passos endavant que ha fet el projecte privat SurfCity, que ara està pendent del vistiplau de la Generalitat, i al suport del Govern a la ronda Nord, per exemple.

El portaveu dels comuns a la ciutat denuncia que la pujada dels impostos és lineal, la qual cosa lamenta perquè “afectarà igual a les classes més poderoses de la ciutat que a les famílies en situació de vulnerabilitat”.