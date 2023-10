Un investigador becat a la UAB mantenia la feina com a degà d’una universitat de Romania

Un investigador beneficiat amb l’ajuda Maria Zambrano, unes beques per atraure talent internacional, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va compaginar aquesta tasca amb la seva feina com a degà a la Universitat Dunarea de Jos de Romania. Segons ha avançat ‘Eldiario.es’ de fonts de la universitat, el professor es va incorporar el febrer passat al Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes i es va desvincular del centre català coincidint amb l’arrencada del curs, ja que la normativa no permet la duplicitat de sous públics. En aquest sentit, la UAB exclou de responsabilitat i “cap mala intenció” l’investigador i justifica la situació perquè va “intentar resoldre la situació administrativa”.

El professor, segons garanteixen des de la UAB, retornarà les mensualitats cobrades durant aquests mesos, però no precisen la quantia perquè s’està calculant. Des de la universitat reconeixen que es tracta “d’un error”, però insisteixen en la “bona fe” i “cooperació” de l’implicat “en tot moment”.

El centre apunta que un cop va saber que no podia desvincular-se del seu càrrec a Romania els va comunicar que renunciava a l’ajuda per investigar. Sigui com sigui, des de la UAB precisen que durant aquests mesos l’investigador ha fet la seva feina i ha dut a terme diversos treballs.