Vals de descompte i canvis en l’aparcament del centre per fomentar el comerç a Castellar

El comerç castellarenc afronta unes primeres setmanes de tardor plenes de novetats. D’una banda, l’Ajuntament impulsarà la campanya de vals de descompte als comerços a partir del 16 d’octubre. De l’altra, Comerç Castellar promourà a partir de novembre una campanya per facilitar l’ús de l’aparcament soterrani de la plaça Major, una reivindicació que es va aprovar al ple d’aquest mes.

Els vals per a l’octubre es podran comprar a partir d’aquesta data a través del portal web de la campanya. Per tercer any consecutiu, i amb la col·laboració de Comerç Castellar, la iniciativa “Més comerç que mai” permetrà injectar 270.000 euros al comerç urbà. Els vals es podran fer servir a partir del 16 d’octubre i fins al 15 de desembre, és a dir, durant la campanya nadalenca. Aquest mateix estiu ja es va dur a terme una campanya de vals de descompte adreçada específicament al Mercat Municipal.

Com en les anteriors edicions, cada ciutadà podrà comprar a partir del mateix 16 d’octubre fins a un import màxim de 25 euros en vals, aconseguint d’aquesta manera un total de 50 euros. Els vals podran ser per valor de 5, 10 i 20 euros. Es podran utilitzar com a forma de pagament en els establiments adherits, els quals se senyalitzaran degudament amb un distintiu que acreditarà la participació a la campanya.

Crida als establiments que s’hi vulguin adherir

La Regidoria de Comerç, Consum i Fires ha difós la iniciativa entre els establiments comercials, de restauració i de serveis per tal de promoure que s’adhereixin a la campanya, que és totalment gratuïta per a ells. Per poder participar-hi només cal tenir una llicència d’activitat vigent a Castellar del Vallès i una superfície de venda inferior als 500 metres quadrats. Segons explica la regidora de Comerç, Consum i Fires, Anna Marmol, la campanya “Més Castellar que mai” “és una iniciativa consolidada que la ciutadania ja espera amb vistes a la campanya de Nadal i que suposa un molt bon estímul per al comerç urbà”. I afegeix: “no tenim cap dubte que la campanya serà exitosa com ja ho va ser en les dues edicions anteriors”.

Novetats al pàrquing soterrat

Paral·lelament, l’Associació de Comerç Castellar ha arribat a un acord amb l’empresa Saba per tal que els establiments comercials que ho desitgin puguin facilitar tiquets d’estacionament per valor d’1 euro de l’aparcament soterrani de la plaça Major. La iniciativa possibilitarà que els clients dels comerços adherits puguin disposar a partir del mes de novembre de fins a 27 minuts d’aparcament gratuït.

Segons l’acord a què s’ha arribat, els establiments hauran d’adquirir un mínim de 1.200 tiquets. Aquesta compra es tradueix en un cost anual de 180 euros per als comerços associats a Comerç Castellar i de 300 euros pels comerços no associats, i amb el compromís de participació en la campanya fins al desembre de 2024.