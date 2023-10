L’empresa sabadellenca Servei celebra 50 anys: “Volem continuar creixent”

L’empresa sabadellenca de lloguer de carretons i plataformes elevadores, Servei, ha celebrat aquest passat divendres l’acte per commemorar el mig segle de vida, a les instal·lacions de la ciutat. Al llarg del matí i migdia, el degoteig de persones ha estat constant, entre treballadors, clients, proveïdors, familiars, empresaris de la ciutat i autoritats, en una jornada que va comptar amb la presència de la directora de Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, Lidia Frias; la tinenta d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell, Montse González; i el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez.

Amb delegacions a Girona, Lleida, Tarragona i Vic, Servei va tancar el 2022 amb una facturació de 8,3 milions d’euros, i preveu tancar el 2023 amb un creixement del 15%, fins a situar-se als 9,5 milions d’euros. “Tenim molts reptes al davant, com fer front a l’augment dels preus de compra de les màquines, però continuem creixent”, ha explicat la directora general, Sofia Gabarró.

En aquesta línia, Gabarró ha compartit amb els assistents algunes de les millores encapçalades sota la seva direcció que han permès a Servei mantenir el seu lideratge arreu de Catalunya: inversió en noves tecnologies per tenir les màquines geolocalitzades i connectades amb app de mobilitat per facilitar les tasques dels tècnics o la incorporació d’un nou ERP que ha permès ser més competitius i ampliar una cartera amb prop de 5.000 clients, tant nacionals com internacionals.

En paraules del fundador Ramon Gabarró Badia, qui l’any 1965, tal com ha explicat, compraria el primer carretó –abans conegut com a toro– i al cap de vuit anys fundaria l’empresa per donar suport al negoci de fustes Gabarró, va voler felicitar la “gran tasca” de Sofia Gabarró des de la direcció de Servei, i ha anunciat davant els presents que pròximament serà nomenada presidenta executiva de l’empresa.

Avui dia, Servei compta amb una flota de lloguer d’unes 1.200 unitats, entre carretons i plataformes elevadores i manipuladors telescòpics, i un aplantilla de 49 treballadors. Recentment, l’empresa sabadellenca va ser reconeguda com l’empresa de carretons de l’any, atorgat dins la categoria a la Trajectòria Empresarial dels premis Movicarga, els més reconeguts a l’Estat en aquest sector. “Enhorabona per aquestes cinc dècades, per saber adaptar-vos a cada moment, transformant el model de negoci, generant treball i ocupació de qualitat”, ha assegurat la directora de Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, Lidia Frias.