El juvenil ‘A’ del CE Sabadell busca el seu segon triomf

El juvenil ‘A’ del CE Sabadell vol agafar la bona dinàmica. L’equip d’Albert Milà rep al Real Zaragoza el dissabte (16h) a Olímpia amb l’objectiu d’aconseguir el seu segon triomf consecutiu. La setmana passada, els arlequinats van estrenar el seu caseller de victòries en la visita al Huesca. Un partit seriós on el Centre d’Esports es va posar 0 a 3, però va acabar patint amb dos gols locals als darrers minuts. “Guanyar sempre ajuda a refermar la idea i els jugadors creuen molt en el que estem fent. Estem treballant molt el tema físic perquè arribem als finals de partit al límit i a Osca es va notar”, explica el tècnic.

Els arlequinats han viscut un inici complicat a la Divisió d’Honor Juvenil. Amb Oriol Alcázar al capdavant de la banqueta, les dues primeres jornades es van saldar amb derrotes per la mínima davant el Racing Zaragoza (1-0) i el Mercantil (0-1). Aquest fet va provocar que Alcázar fes un pas al costat. L’empat a Girona i una nova ensopegada davant el Badalona no convidaven a l’optimisme.

Ara, amb el nomenament d’Albert Milà l’objectiu és ser un equip valent, però pràctic. “Tenim jugadors per poder ser protagonistes i dominadors, però també hem de ser capaços de saber quan fer una passa enrere. Estem treballant moltes situacions d’àrea perquè a la categoria és molt important saber quan i com defensar”, afirma Milà.

La millor manera d’aconseguir una permanència còmoda és fer-se fort a Olímpia. La primera prova, aquest dissabte davant un dels equips forts de la categoria, el Real Zaragoza que es troba cinquè amb 10 punts. “Són un equip amb molt potencial i que sap jugar molt bé les seves armes. Són intensos i directes i haurem d’estar a un gran nivell. Ens hem de començar a acostumar a guanyar a casa perquè és on ens hem de fer sòlids”, reflexiona l’entrenador. El repte arlequinat: sumar els primers punts de la temporada a casa.

Primer partit de ‘la seva lliga’ pel Mercantil

El CE Mercantil, per altra banda, ha tancat el seu ‘tourmalet’ inicial amb 7 punts de quinze. Els blaugrana van caure per 1 a 2 en la visita de l’Espanyol al Joan Murtró. Els pericos es van avançar abans del descans i van duplicar el seu avantatge al començament del segon temps i, pocs minuts després, els locals es van quedar amb deu. Van tirar de caràcter els mercantilistes per buscar l’empat i Frank Borrego va retallar diferències, però el gol de la igualada no va arribar malgrat la insistència. Els de Carlos López es queden amb viuran el primer partit ‘de la seva lliga’ aquest dissabte (16:30) al camp del Constancia.