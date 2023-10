La Ronda Vallesana torna al Vallès Oriental

Aquest diumenge, la Unió Excursionista de Sabadell celebra la 43a edició de la Ronda Vallesana, que enguany tornarà al Vallès Oriental. La clàssica de la UES transcorrerà pel parc natural i reserva de la biosfera del Montseny, en concret, per la part sud, pel municipi de Gualba. “Aquesta ronda la teníem al cap, i era una zona que no havíem fet mai. Serà la vuitena vegada que la ronda ve al Vallès Oriental i la tercera que transcorre pel parc natural“, apunten fonts de la comissió organitzadora de la Unió Excursionista de Sabadell.

Com ja és tradició, la ronda, de caràcter familiar i no competitiu, tindrà dos recorreguts, de distàncies i de desnivells diferents, per poder adaptar-se a tots els perfils dels assistents. La ronda curta tindrà 13,4 quilòmetres i 690 m de desnivell acumulat, mentre que la ronda llarga en tindrà 17,2 quilòmetres i 940 metres de desnivell. “El lloc on anem condiciona el recorregut. Hi ha hagut edicions que la llarga ha estat de 20 o 25 quilòmetres”, asseguren.

Al llarg dels dos recorreguts s’hi podran descobrir fonts, salts d’aigua, miradors i el famós Salt de Gualba, entre altres singularitats que amaga el parc natural. Una Ronda, la 43a edició, que servirà per donar el tret de sortida oficial a la temporada de sortides de la Unió Excursionista de Sabadell.