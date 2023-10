Una unitat de la Policia Municipal va denunciar aquest dijous a la nit un motorista que circulava begut i sense punts al carnet. El succés va tenir lloc poc abans de la mitjanit, al passeig de la plaça Major de Sabadell. L’home, de 41 anys, va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, amb un resultat de 0,97 mg/l, quan la taxa màxima genèrica permesa és de 0,25 mg/l.

A més, els agents van comprovar que l’infractor no havia fet el curs de rehabilitació viària i es trobava conduint. Per aquest motiu, es van instruir les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i es va confeccionar una denúncia administrativa per conduir sense haver fet el curs de rehabilitació viària.