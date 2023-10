L’artista, professor i membre de Ca L’Enredus, Xavi Nuñez ha denunciat aquest dissabte un “acte de censura” per part de l’Ajuntament de Sabadell. Nuñez havia preparat una peça per a exposar-la al Mescla’t. Però com ha expressat, un cop col·locada a l’emplaçament acordat “dues tècniques de l’Ajuntament m’han dit que les imatges eren inapropiades i que no era adequat per l’espai”.

La peça

El treball de Nuñez s’anomena ‘Blanc i Negre’, és un recull del seu projecte de fi de Màster d’Arts Visuals i Educació a la Universitat de Barcelona i compta amb el suport de Ca l’Enredus. L’obra presentada al Mescla’t consisteix en 3 imatges. Una amb el lema de la peça i dues on es pot veure un penis i una vagina. A més a més, en aquestes hi ha uns codis QR que enllacen amb el treball complet de l’artista. “Vam pensar que el Mescla’t era un espai on es podria visibilitzar el projecte, però al final no ha estat així”, s’ha queixat Nuñez qui ha vist com el seu treball era mogut i traslladat al carrer plaça Doctor Robert – un dels laterals del consistori.

“Estic decebut”

Segons Nuñez el canvi d’emplaçament ha estat provocat per les imatges. “M’han donat a entendre que podrien incomodar a infants i famílies i no ho entenc, si TV3 pot parlar de porno per què jo no puc mostrar parts íntimes?”, es preguntava. Un fet que l’artista ha considerat com un acte de censura. “M’he sentit atacat, l’art està per tensar i no m’han deixat. Estic decebut i em sap molt greu”, ha assegurat.

L’Ajuntament respon

Des del consistori, però, han assegurat que tot ha estat un malentès. Fonts municipals han expressat que l’obra ha estat reubicada perquè “podia ferir sensibilitats i no és l’objectiu del Mescla’t”. Segons ells no s’esperaven “aquesta mena d’imatges i hem considerat que no era apropiat tenir-les al costat d’un espai infantil”. En el seu parer els fets no es poden considerar censura i s’han mostrat oberts a realitzar l’exposició en un altre entorn “més adient”.

Des de la institució han reafirmat el seu compromís amb la cultura i la llibertat d’expressió. Tot assegurant que es posaran en contacte amb Nuñez per valorar i solucionar la situació tan aviat com sigui possible.