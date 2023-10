L’assassinat de Pedro Fernández arriba a judici: el cas aterra a l’Audiència de Barcelona aquest dilluns, 9 d’octubre. Isaac Gil, presumpte autor material, i les germanes bessones Dolores i Pilar Vázquez, considerades cooperadores necessàries, hauran de fer front a les preguntes sobre un crim que va marcar Can Llong i tot Sabadell per la seva premeditació i acarnissament.

Pedro Fernández va ser assassinat el 10 de juliol del 2021 a un pis del carrer de Porto. Els indicis apunten cap a un crim preparat i coordinat entre la parella del Pedro, la Dolores, la seva germana bessona, la Pilar, i el seu cunyat, l’Isaac. Ell hauria matat el Pedro a cops, però les bessones serien les ments pensants del crim.

Tot apunta que la Dolores hauria convençut el Pedro que vingués a passar la nit amb ella i, un cop allà, quan la víctima dormia, l’Isaac hauria entrat a l’habitació per colpejar-lo amb una barra de ferro. La víctima va poder reaccionar, va intentar escapar i va arribar com va poder fins al replà del tercer pis, on el seu cunyat li hauria assestat els cops mortals. El Pedro va morir després de rebre una dotzena de cops al cap.

Un veí, alertat pels forts impactes, es va apropar a l’espiell i va veure com es produïa l’assassinat. Després d’avisar la policia, va gravar com les bessones i l’Isaac netejaven l’escena del crim. En arribar, els Mossos van trobar el cos del Pedro embolicat en una catifa i van comprovar que hi havia taques de sang a diversos punts del domicili de la Dolores i del replà.

La Pilar i l’Isaac es troben en presó provisional, mentre que Dolores està en llibertat des de principis del 2022, una situació que la família de la víctima ha denunciat reiteradament. Tant la Fiscalia com l’acusació particular demanen les penes màximes per als tres encausats –entre 24 i 25 anys de presó–.

“L’adormim i el rematem”

Uns missatges de WhatsApp enviats entre l’Isaac i les bessones abans del crim, analitzats pels Mossos, apunten cap a una venjança coordinada en grup. Quatre dies abans dels fets, la Pilar va enviar un missatge a l’Isaac i li va dir que la seva germana Dolores estava farta del Pedro.

Ja en aquell moment li pregunta com aconseguir cloroform per estabornir-lo. “Si n’obtenim perquè ella l’adormi, nosaltres ho rematem”, li diu en un missatge de veu. També es plantegen electrocutar-lo per estabornir-lo. “Amb 2.000 volts es fulmina, s’electrocuta (…). S’ha de quedar molt doblegat”, li diu l’Isaac a la Pilar en un missatge, i ella contesta: “Si es fa bé, crec que el deixarà fregit, i un cop estigui així, se’l machaca”.

D’entre els missatges també s’entreveu que es volien desfer del cos i enterrar-lo al bosc. La mateixa nit dels fets es van intercanviar missatges per indicar quan i on quedaven.