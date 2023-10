VÍDEO | Un incendi a Montcada provoca una columna de fum visible des de Sabadell

Els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir aquest dilluns després que s’hagi originat un incendi a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, que ha provocat una aparatosa columna de fum visible des de diferents punts de la comarca, entre ells la ciutat de Sabadell.

El cos ha rebut l’avís poc després de dos quarts de dues de la tarda, per un foc que s’ha originat en una nau al polígon proper al Torrent de Can Duran. Les flames han cremat dues piles de pneumàtics de l’exterior d’una empresa, desencadenant un fum que ha alertat diversos veïns. No consten danys personals.

Els Bombers han desplegat deu dotacions terrestres i un helicòpter bombarder per intentar apagar el foc, que ha afectat una part de la vegetació de l’indret. Les flames han quedat apagades poc després de les 16 hores. Protecció Civil ha recomanat tancar portes i finestres als veïns i escoles de la zona per evitar problemes més greus durant l’incendi, que ja ha quedat controlat.

Ens activem amb 10 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder #maer #bomberscat per un incendi que afecta pneumàtics a l’exterior d’una nau de Montcada i Reixac (avís 13.38h). L’incendi també afecta vegetació forestal i no consten persones afectades pic.twitter.com/2mOYatvqP5 — Bombers (@bomberscat) October 9, 2023