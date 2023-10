La Crida denuncia “l’opacitat” amb què s’ha comprat el Museu del Gas a Naturgy

La Crida per Sabadell denuncia “l’opacitat” amb què s’han dut a terme les negociacions amb Naturgy per la compra del Museu del Gas.

El regidor Oriol Rifer ha explicat que “estem estudiant l’operació perquè existeixen moltes possibilitats que aquesta operació no sigui legalment viable d’acord amb les operacions d’especulació urbanística que ja s’havien realitzat anys anteriors, en l’època Bustos, i que l’alcaldessa coneix perfectament”.

La formació ha criticat que el Govern hagi amagat tota la informació d’aquesta operació fins ahir mateix, que d’urgència van explicar que ja estava tancat i que avui s’anunciaria.

“Aquestes són les maneres de procedir del PSC de la mà estesa, amagar informació perquè no la puguem fiscalitzar no sigui que trobem allò que ho fa legalment qüestionable”. Explica Rifer que “ens sembla irresponsable que aquest govern anunciï una pujada d’impostos descomunal i dos dies després expliqui que tornarà a pagar a Naturgy per una operació que ja hem pagat totes, i ni més ni menys que 3 milions d’euros”.