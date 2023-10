Gerard Bofill: “L’objectiu immediat és que el jugador guanyi confiança i autoestima”

No ha estat l’estrena desitjada. Gerard Bofill ha debutat amb derrota a la banqueta del Centre d’Esports i ha vist trencada la seva bona trajectòria de la passada temporada, quan va dirigir l’equip en sis ocasions per la sanció de Miki Lladó fent un espectacular ’16 de 18′. Ara, com a màxima responsable, ha conegut l’altra cara de la moneda. Ha reconegut les errades defensives com a element fonamental a corregir i considera important el factor anímic per refer-se.

CANVI TÀCTIC: “Amb la ubicació de Pau Resta per davant de la línia de quatre preteníem pressionar més amunt i aconseguir avantatge al mig del camp. Ell va jugar molts partits amb l’Albacete en aquesta posició. No ha sortit bé i el rival ha trobat la manera de fer-nos mal pels carrils. En els primers 25 minuts el Rayo Majadahonda ha estat superior, i per això hem decidit canviar i tornar a la defensa de cinc. Penso que hem reaccionat bé, amb l’empat i hem gaudit de dues bones ocasions més abans del descans”.

ERRADES DEFENSIVES: “Havíem començat força bé la segona part, dominant el joc. I quan millor estava l’equip ha arribat una errada defensiva per un desajust en un duel i hem encaixat el 2-1. Tot s’ha complicat. Havíem d’arriscar amb els canvis i hem tornat a tenir oportunitats, com el travesser de Toni Herrero. Però quan exposes moltíssim també pot passar que t’enganxin en una contra i així s’ha produït el 3-1”.

EL MÉS PREOCUPANT: “Quan no arriben els resultats desitjats, és normal que el jugador perdi la seva confiança i l’autoestima. S’ha vist en els duels individuals. Cal tenir més caràcter, creure-hi més. Recuperar aquesta confiança i autoestima és l’objectiu més immediat. I, lògicament, hem de treballar més per corregir les errades que ens estan costant gols”.

SITUACIÓ DELICADA… ABANS DEL DEPORTIVO: “Ja vam viure una situació semblant la passada temporada i vam saber reaccionar. És lògic que ara hi hagi nervis i dubtes. Són moments difícils. He de tenir tranquil·litat i calma per treballar al màxim i refer-se”.

EXPERIÈNCIA PERSONAL: “És molt diferent dels partits de l’any passat que vaig estar a la banqueta. Ara estic sol i la responsabilitat també és màxima. M’agrada la necessitat de ser exigents i guanyar i noto moltes ganes i unitat. Ens hem d’aixecar, treballar i capgirar aquesta situació, començant la setmana que ve guanyant al Deportivo a la Nova Creu Alta”.

Baixes contra el Deportivo

D’altra banda, el tècnic arlequinat ja sap que tindrà dues baixes segures contra el Deportivo el dissabte que ve a les 19 hores. I ambdues afecten la zona defensiva: Pablo Monroy va patir la seva segona expulsió per doble amonestació (com ja va passar a Tarragona) i Amelibia va retirar-se del camp amb un problema muscular. Encara no se sap el diagnòstic, a l’espera de més proves, però tot apunta que podria estar fora de combat entre dues i quatre setmanes.

Podria ser l’oportunitat de debutar pel central Antonio Sánchez. D’altra banda, ha sorprès l’absència a la convocatòria del jove Biel Farrés per decisió tècnica, un fitxatge pel qual va lluitar moltíssim la direcció esportiva per aconseguir la seva cessió del Girona. Tenim ‘cas’ a la vista?

Gran demanda d’entrades

A través de la venda en línia, el Deportivo ja ha sol·licitat més de dues-centes entrades per la zona visitant i, d’altra banda, també està confirmada l’assistència de més de 100 aficionats del conjunt gallec residents a Catalunya, xifres que probablement augmentaran durant la setmana per superar en total els 400 aficionats. Això farà que el Centre d’Esports eixampli la grada reservada a l’afició rival en una cantonada i s’ampliarà amb una part del Gol Sud per evitar problemes.