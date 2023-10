El Sabadell de Gerard Bofill s’estrena amb una dura derrota (3-1)

Tampoc. El canvi de tècnic no ha tingut l’efecte revulsiu. Gerard Bofill s’ha estrenat a la banqueta del Centre d’Esports amb una dura i inapel·lable derrota al Cerro de l’Espino davant el Rayo Majadahonda. El canvi de sistema no ha funcionat i la fragilitat defensiva ha condemnat irremeiablement l’equip arlequinat, que cau a la zona de descens abans de rebre al Deportivo. Una situació molt preocupant.

El primer onze de Gerard Bofill no ha ofert grans canvis de peces, però sí de sistema. El Sabadell ha sortit amb línia de quatre, com ja va deixar caure el nou tècnic a la roda de premsa de presentació. Això sí, amb un matís important: Pau Resta ha deixat la seva posició habitual per avançar-se uns metres i actuar com a pivot defensiu. Ha estat la principal novetat, juntament amb la presència de Ricard Pujol fent la parella de l’eix defensiu amb Amelibia. En l’aspecte ofensiu s’ha mantingut el trident Cristian Herrera-Manel-Baselga.

Després d’uns primers minuts d’alternances, el Rayo Majadahonda ha fes un pas endavant i s’ha convertit en el clar dominador del joc. En tots els sentits. Claverías ha avisat després d’una gran assistència d’Alberto Fernández. El conjunt madrileny trobava espais per tot arreu entre el desconcert defensiu arlequinat. Només alguna rèplica aïllada, com un xut de Gualda que ha fet intervenir al jove Dani Martín, delatava la presència del Sabadell sobre la gespa.

En el minut 20, Markus Anderson, aprofitant l’autopista per banda dreta, s’ha plantat a l’àrea i gairebé sense oposició ha superat Ortolá amb un xut creuat, inapel·lable. La inseguretat i els dubtes afloraven i el conjunt de Gerard Bofill ha patit 10 minuts crítics, amb moments de gran brillantor local, combinant amb facilitat. Les arribades eren constants i pintava molt malament. El tècnic ha rectificat i Pau Resta ha tornat a la seva posició habitual a l’eix defensiu, tancant amb cinc homes.

El problema del Rayo Madajahonda és que ha perdonat el 2-0 i aquesta vegada la llei implacable del futbol ha afavorit al conjunt arlequinat. Manel s’ha beneficiat d’un rebuig, amb possible falta prèvia de Cristian Herrera, per connectar un gran xut des de fora de l’àrea i fer inútil l’estirada de Dani Martín. Un gran gol que apagava, de moment, l’incendi i fins i tot, en el tram final de la primera part, el Sabadell s’ha sentit més còmode. Marcos Baselga, en una bona internada, ha demanat penal, però semblava una càrrega legal. Les sensacions han millorat, però era urgent ajustar en la faceta defensiva.

Nova errada fatal

Sense canvis a la represa, el Sabadell ha sortit més endollat i, sobretot, amb més capacitat per controlar la situació davant un rival que havia fet un gran desgast a la primera meitat. Però ha estat un miratge. Una nova errada defensiva ha permès Álvaro Arnedo arribar amb tota la facilitat del món a l’àrea i col·locar la pilota a l’escaire. Un golàs… sense oposició. La fragilitat defensiva ha tornat a ser alarmant. I la situació encara hauria pogut ser pitjor perquè Ortolá, avortant un u contra u davant Alberto Fernández, i el pal, en un xut de Claverías, han evitat el 3-1.

Gerard Bofill ha buscat revulsius amb l’entrada de David Astals primer i Carlos Beitia després, però la reacció mai ha acabat d’arribar. Ha tingut més la pilota el Sabadell, però sense generar situacions de gol. Un cop de cap de Moyano i una centrada enverinada de Toni Herrero al travesser han estat els únics símptomes de cert perill. Massa poc. S’ha lesionat Amelibia, ha estat expulsat, de nou, Pablo Monroy i en el temps afegit, en una contra, amb errada inclosa de David Astals, ha arribat la sentencia amb el 3-1 de Ro Abajas. Una derrota sense pal·liatius que encara deixa més dubtes sobre el futur arlequinat. I dissabte arriba el Deportivo a la Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Rayo Majadahonda: Dani Martín; Ceballos, Pelayo Suárez, Camacho, Jorge Casado, Alvaro Arnedo, Alberto Fernández (Rubén Torres, m. 70), Claverías (Juanjo, m. 70), Rubén Enri (Cortés, m. 86), Tavare (Kike Hermoso, m. 86)s i Markus Anderson (Ro Abajas, m. 80).

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Amelibia (Nando Garcia, m. 73), Pujol (Marc Doménech, m. 65), Toni Herrero, Pau Resta, Baselga (Guillem Naranjo, m. 73), Álex Gualda (Carlos Beitia, m. 65), Manel Martínez, Cristian Herrera (David Astals, m. 54) i Moyano.

Àrbitre. Marta Huerta de Azas (Comité tinerfeny). Grogues: Gualda, Astals, Pablo Monroy (2), expulsat amb vermella en el m. 89.

Gols: 1-0, minut 20: Markus Anderson; 1-1, minut 36: Manel Martínez; 2-1, minut 54: Álvaro Arnedo; 3-1, minut 92: Ro Abajas.

Incidències: 500 espectadors a la Ciutat Esportiva Cerro de l’Espino, ambs un grup de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO