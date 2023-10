Homenatge a Lluís Companys en el 83è any del seu afusellament

El Memorial Lluís Companys ha homenatjat aquest diumenge l’expresident de la Generalitat, afusellat pel franquisme al Castell de Montjuïc el 15 d’octubre del 1940, fa 83 anys. Enguany amb un record especial a Francesc Layret i Salvador Seguí ‘El Noi del Sucre’, amics de Companys que igual que ell també van morir assassinats.

L’acte s’ha celebrat a la masia de Can Rull, on des del 2005 hi ha el monument dedicat a Companys, i ha estat presentat per Teresa Mira, membre de Memorial Lluís Companys. L’homenatge ha començat amb la hissada de la senyera per membres de la policia municipal. Després Mira ha recordat la figura del president i els seus vincles amb la ciutat. Ja que el polític va viure a Can Rull i va representar Sabadell com a diputat al Congrés els anys 1920 i 1923 i també com a membre de les Corts Constituents de la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya l’any 1931.

A continuació s’ha fet un record de la vida i obra de Layret-diputat per Sabadell- i ‘El Noi del Sucre’, amb una lectura a càrrec de dos membres de companyia de teatre La Bàscula. Moment que s’ha acompanyat amb l’actuació del violoncel·lista Guillem Pareja.

Posteriorment, el govern municipal, partits i entitats han mostrat els seus respectes amb l’ofrena floral. I ja per acabar s’ha cantat ‘Els Segadors’. La cita d’enguany ha suposat la 13a edició del memorial ciutadà i la 8a dins del Pla de Memòria Democràtica. Hi han assistit prop d’un centenar de persones.