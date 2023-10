L’OAR Gràcia Sabadell mana de principi al final a Sant Esteve Sesrovires (30-37)

Amb autoritat. Després de les fortes emocions del derbi davant el Sant Quirze, el conjunt gracienc no va relaxar-se gens en la seva visita al Sant Esteve Sesrovires. Es podria dir que va solucionar el partit per la via ràpida. De fet, va manar de principi al final, sobre la pista i en el marcador. A partir del 2-3, el conjunt de Pere Ayats va mostrar-se molt sòlid i efectiu en atac, destacant l’aportació de Daniel Peiró (10 gols) i Bernat Correro (9). La resposta del local Rubén Ridao (10 gols) va ser insuficient.

El Sant Esteve no va tenir cap opció de remuntada tot i un parcial de 5-2 que va deixar un ajustat 17-19 al descans. A la represa, l’OAR va recuperar la consistència per augmentar les diferències. Un 1-4 de sortida va servir per esvair qualsevol dubte i el conjunt verd-i-blanc, mantenint la seva fortalesa ofensiva, va caminar sense angúnies cap a la seva quarta victòria de la temporada (30-37) que li permet consolidar-se en segona posició, ara a només un punt del líder BM La Roca, que va deixar-se un punt a la pista del Sant Joan Despí.

La pròxima jornada, l’equip de Pere Ayats rep a l’Handbol Banyoles, un equip de la zona baixa i que sempre ha estat incòmode, en un dissabte de sessió doble al Boccaccio Arena. El masculí juga a les 18 hores i el femení de l’OAR torna a la competició després de l’aturada d’aquest cap de setmana, per enfrontar-se al Sant Joan Despí (20.15 h), un duel important perquè ambdós estan igualats amb 6 punts a la taula.