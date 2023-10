El CE Mercantil continua de dolç i guanya al San Francisco

El CE Mercantil ha guanyat al San Francisco al Joan Murtró per 2 a 0 en una gran actuació coral de l’equip. Els de Carlos López han aconseguit la seva segona victòria consecutiva, la primera de la temporada a casa, i ja sumen 13 punts en un inici a Divisió d’Honor Juvenil molt positiu. Una vegada més, els blaugrana han imposat el seu ritme de joc en un duel molt intens on les primeres arribades, no obstant això, han estat visitants.

També ha tingut les seves el conjunt mercantilista, la més clara, als peus d’Alejo Orozco amb una volea alta. I en els millors minuts del Mercantil ha arribat el premi. Aniol Casellas, amb una rematada de cap des del punt de penal, ha avançat als sabadellencs al tram final del primer temps. Això ha obligat els balears a fer una passa endavant a l’inici del segon i és que el San Francisco ha fregat la igualada. Primer als peus de Marc Hidalgo amb una vaselina fallida i, posteriorment amb un gol anul·lat a Sergi Frau.

Uns minuts d’embranzida que ha pogut frenar l’equip de Carlos López que ha capgirat la truita i s’ha començat a acostar al segon. Albert Freixas, amb un xut lateral de la xarxa, Alejo Orozco, al llançament d’una falta, i Rubén Pérez, amb una rematada creuada, han fregat una sentència que ha arribat sobre la botzina. Ja al descompte, Oriol Martín ha culminat una bona jugada col·lectiva tancant el partit i deixant els tres punts al Joan Murtró. El Mercantil es queda 7è a la zona mitjana-alta de la taula.

Empat del CE Sabadell

El juvenil del CE Sabadell no ha tingut la sort de cara i continua sense acabar d’arrencar. El conjunt d’Albert Milà ha empatat a 0 davant el cuer de la Divisió d’Honor Juvenil, el Platges Calvià i es queda amb 5 punts, empatat amb la zona vermella, però fora pel gol-average. Els arlequinats rebran a la UE Cornellà la jornada vinent amb l’obligació de sumar de tres.

/David Chao