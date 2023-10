El CN Sabadell rep al Sala 5 Martorell als setzens de Copa

El CN Sabadell disputa aquest dimarts (21h) els setzens de final de la Copa del Rei de futsal en un partit històric per a la secció. Els nedadors reben al Sala 5 Martorell de la Segona Divisió a un Pavelló Nord que es vestirà de gala per a l’enfrontament. “Per fer història l’afició juga un paper molt important. A la lliga ho estem veient que cada vegada ve més gent i és conseqüència que l’equip s’ho deixa tot al camp i qui ve ho gaudeix. Sobretot espero que puguin venir molts nens del club que al final també formen part d’això”, afirma el tècnic, Pau Machado.

Inici somniat i màxima ambició

El conjunt sabadellenc està signant un inici de lliga somniat a Segona B i encara es troba invicte després de cinc jornades amb 4 victòries i un únic empat. Actualment, el CNS és tercer, en zona de play-off i a només dos punts del líder. “Estem molt contents amb la dinàmica i la predisposició de l’equip des de l’inici. Ja a la pretemporada l’expectativa era molt gran, però encara estem en creixement i hem de tocar de peus a terra i seguir treballant anant partit a partit”, explica Machado. Una temporada ambiciosa on la competitivitat de l’equip també s’ha vist a la Copa passant dues eliminatòries complicades, especialment l’última davant l’SD El Pilar que es va resoldre a la pròrroga.

Ara, el Club Natació es troba a només un partit de poder rebre un equip de Primera Divisió al Pavelló Nord. Una fita històrica i que afronten amb el màxim convenciment i il·lusió. “És un partit molt maco per tot el que suposa. Per mi és la primera vegada que puc gaudir de la Copa i per molts dels jugadors també. Anirem a totes i amb ganes de competir contra un equipàs de superior de categoria. La il·lusió que tenim amb la Copa és bestial”, assevera.

El retorn d’Adri Sánchez al Pavelló Nord

El partit davant el Martorell serà especial pel retorn d’Adri Sánchez. L’actual entrenador del conjunt del Baix Llobregat va assolir un històric quart lloc amb el CNS la temporada passada que va permetre al club disputar el seu primer play-off d’ascens a Segona. “Sempre intento no personalitzar els duels, però el CNS és un club que li tinc molta estima i que sempre portaré al cor per tot el que vaig viure”, reconeix amb sinceritat Sánchez.

L’extècnic nedador continua pendent dels resultats del Club i és que guarda un gran record del seu any a l’entitat. “El CN Sabadell és un dels millors equips de la categoria i tenen el gran projecte que es mereixen per la bona feina feta. Me n’alegro molt del gran inici per totes les persones a les quals guardo estima. Espero que puguin fer un gran any i mantenir-se a la zona alta”, explica. Un present prometedor i una aposta que il·lusiona.

De la mateixa manera, el Sala5 Martorell també ha començat bé la temporada amb 7 punts de 12 i arriba al partit de Copa sense renunciar a res i amb la classificació per als vuitens en el punt de mira. “A un partit la diferència de categoria no es nota tant i menys amb el potencial que té el Club Natació. Com a club tenim l’obligació d’anar a guanyar sempre”, assevera un Adri Sánchez que viurà un dia emotiu.

Adri Sánchez tornarà al Pavelló Nord com a visitant. /Lluís Franco